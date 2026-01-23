Pune Accident : पुण्यात हृदयद्रावक अपघात, ५ वर्षांच्या चिमुकल्याला भरधाव कारने चिरडले; जागीच मृत्यू, व्हिडिओ व्हायरल

Summaryपुण्यातील लोणी काळभोर येथे सोसायटीच्या आवारात ५ वर्षांच्या चिमुकल्याचा भरधाव कारखाली मृत्यू झाला.निष्कर्ष आश्वत स्वामी हा मुलगा सायकल चालवत असताना कारची धडक बसली.ही संपूर्ण घटना सोसायटीतील CCTV कॅमेऱ्यात कैद झाली असून व्हिडिओ व्हायरल होत आहे..Child Death Pune: पुण्यातील लोणी काळभोरमध्ये एक अत्यंत एक अत्यंत हृदय विदारक घटना घडली आहे. लोणी काळभोर येथील जॉय नेस्ट सोसायटीमध्ये पाच वर्षांच्या निष्कर्ष आश्वत स्वामी या चिमुकल्याला सोसायटीच्या आवारात सायकल चालवत असताना भरधाव कारने धडक दिली. या अपघातात मुलाचा जागीच मृत्यू झाला. ही संपूर्ण घटना सोसायटीतील सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाली असून, व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे, या घटनेने परिसरात हळहळ व्यक्त केली जात आहे. .घटना सोमवारी (१९ जानेवारी २०२६) दुपारी साडेतीनच्या सुमारास घडली. निष्कर्ष हा आपल्या आजी सरस्वती रेड्डी यांच्यासोबत सोसायटीत आला होता आणि आवारात खेळत होता. भरधाव वेगाने येणाऱ्या कारचा चालक मुलाला वेळीच पाहू शकला नाही आणि कारची जोरदार धडक बसली. कारच्या चाकाखाली चिरडल्याने चिमुकल्याला गंभीर जखमा झाल्या. त्याला तात्काळ जवळच्या खासगी रुग्णालयात नेले गेले, पण डॉक्टरांनी त्याला मृत घोषित केले..Pune Crime News : पुरोगामी पुण्यात धक्कादायक प्रकार ! जीन्स घातली म्हणून सासू, दीर अन् मुलीकडून विधवेला बेदम मारहाण, हात मोडला अन्....मृत मुलाचे वडील आश्वत नारायण स्वामी (वय ४०) यांनी लोणी काळभोर पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली आहे. त्यानुसार, कार चालकाविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, पोलिस तपास करत आहेत. या घटनेमुळे सोसायटीत आणि परिसरात शोककळा पसरली असून, रहिवासी आणि नागरिकांनी सोसायटी आवारात वाहनांच्या वेगावर कठोर नियंत्रण आणि मुलांच्या सुरक्षिततेसाठी उपाययोजना करण्याची मागणी केली आहे..FAQs 1) ही घटना नेमकी कुठे घडली?➡️ पुण्यातील लोणी काळभोर परिसरातील जॉय नेस्ट सोसायटीमध्ये ही दुर्घटना घडली.2) अपघातात मृत्यू झालेल्या मुलाचे नाव काय आहे? ➡️ निष्कर्ष आश्वत स्वामी (वय ५ वर्षे) असे मुलाचे नाव आहे.3) अपघात कसा झाला? ➡️ सोसायटीच्या आवारात सायकल चालवत असताना भरधाव कारने मुलाला धडक दिली.4) या घटनेचा व्हिडिओ उपलब्ध आहे का? ➡️ होय, ही घटना CCTV कॅमेऱ्यात कैद झाली असून व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे.5) कार चालकाविरोधात काय कारवाई करण्यात आली आहे?➡️ मुलाच्या वडिलांच्या तक्रारीवरून चालकाविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पोलीस तपास सुरू आहे.6) या घटनेनंतर नागरिकांची मुख्य मागणी काय आहे? ➡️ सोसायटी आवारात वाहनांचा वेग मर्यादित ठेवणे आणि मुलांच्या सुरक्षिततेसाठी कठोर उपाययोजना करण्याची मागणी होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.