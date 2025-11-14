पुणे

Pune Accident : नवले पुलावरील भीषण अपघाताचा नवा व्हिडिओ समोर, थरकाप उडवणारी घटना सीसीटीव्हीत कैद

Navale Bridge accident : कारचा स्फोट होऊन मोठी आग लागली आणि कार कंटेनर-ट्रकच्या मध्ये अडकली. गेल्या ८ वर्षांत २१० पेक्षा जास्त अपघात आणि ८२ मृत्यू या परिसरात नोंदवले गेले. या सततच्या अपघातांचे प्रमुख कारण म्हणजे नवले पुलावरील तीव्र उतार.
CCTV footage captures a speeding container truck ramming vehicles on Pune’s Navale Bridge, causing a massive fire and multiple fatalities.

Yashwant Kshirsagar
  1. पुण्यातील नवले पुलावर भीषण अपघात झाला ज्यात ८ जणांचा मृत्यू झाला.

  2. नवीन CCTV फुटेजमध्ये कंटेनरने चारचाकीला धडक दिल्यानंतर आग लागल्याचे दिसते.

  3. ब्रेक फेल झालेल्या ट्रकने १० ते १५ वाहनांना जोरदार धडक दिली.

पुण्यातील नवले पुलावर गुरुवारी संध्याकाळी भीषण अपघात झाला यात आठ जणांना आपला जीव गमावावा लागला. काळजाचा थरकाप उडवणारा अपघात सीसीटीव्हीत कैद झाला असून आता या अपघाताचे आणखी एक सीसीटीव्ही फुटेज समोर आले आहे. यात वेगाने येणाऱ्या कंटनेरन चारचाकीला पाठीमागून धडक दिल्यानंतर आग लागली अन् पुढे ट्रकला धडक दिल्याचे दिसत आहे. कंटेनर आणि ट्रकच्या मध्ये कार जळताना दिसत आहे.

Dangerous road conditions near Navale Bridge

