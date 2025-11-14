Pune Accident : नवले पुलावरील भीषण अपघाताचा नवा व्हिडिओ समोर, थरकाप उडवणारी घटना सीसीटीव्हीत कैद

Summaryपुण्यातील नवले पुलावर भीषण अपघात झाला ज्यात ८ जणांचा मृत्यू झाला.नवीन CCTV फुटेजमध्ये कंटेनरने चारचाकीला धडक दिल्यानंतर आग लागल्याचे दिसते.ब्रेक फेल झालेल्या ट्रकने १० ते १५ वाहनांना जोरदार धडक दिली..पुण्यातील नवले पुलावर गुरुवारी संध्याकाळी भीषण अपघात झाला यात आठ जणांना आपला जीव गमावावा लागला. काळजाचा थरकाप उडवणारा अपघात सीसीटीव्हीत कैद झाला असून आता या अपघाताचे आणखी एक सीसीटीव्ही फुटेज समोर आले आहे. यात वेगाने येणाऱ्या कंटनेरन चारचाकीला पाठीमागून धडक दिल्यानंतर आग लागली अन् पुढे ट्रकला धडक दिल्याचे दिसत आहे. कंटेनर आणि ट्रकच्या मध्ये कार जळताना दिसत आहे. .अपघात कसा झाला? पुणे बंगळुरु महामार्गावरील नवले पुलावर गुरुवारी सायंकाळी साडे पाचच्या सुमारास भीषण अपघात झाला. एका मालवाहू ट्रक साताऱ्याकडून मुंबईकडे निघाला होता. नवले पुलावरील सेल्फी पॉईंटजवळ ट्रकचा ब्रेक फेल झाला असावा. आणि १० ते १५ वाहनांना धडकत पुढे गेला. त्या ट्रकनं एका कारला फरफटत आणलं होतं एका कारचा स्फोट झाला आणि आग लागली. पुढे कंटेनरलाही ही वाहने धडकली हा सगळा थरार सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाली. .आठ वर्षांत २१० हून अधिक अपघात नवले पूल परिसरात मागील आठ वर्षांत २१० पेक्षा जास्त अपघात झाले असून यात ८२ जणांचा जीव गेला आहे. यात प्रवाशांसह काही स्थानिक नागरिकही मृत्यमुखी पडले आहेत. यावर प्रशासनाने तात्पुरत्या उपाययोजना केल्या मात्र ठोस उपाययोजना करण्याकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष आहे. वडगांव बुद्रुक, नऱ्हे गावाच्या हद्दीतून जाणारा राष्ट्रीय महामार्गाचा रस्ता जांभूळवाडी बोगद्यामार्गे मुंबई – बंगळुरू असा आहे..अपघात रोखण्यासाठी दीर्घकालीन उपाययोजना\nनवले पूल अपघात : चौकशी समितीचा अहवाल तयार; मंगळवारी बैठक.या परिसरात अपघात झाला की अनेक वेळा वाहनचालकांची चूक, ब्रेक फेल, अवजड वाहनांवरील नियंत्रण सुटणे अशीच कारणे समोर येतात.मात्र या अपघाताचे प्रमुख कारण आहे ते म्हणजे या परिसरातील असणारा तीव्र उतार. तो उतार कमी करणे हाच त्यावरचा पर्याय आहे किंवा लवकरात लवकर रिंगरोड तयार करून अवजड वाहनांची वाहतूक बाहेरून करा,अशी मागणी वारंवार प्रवाशी आणि नागरिकांकडून करण्यात येत आहे. .FAQs 1. नवले पुलावरील हा अपघात कसा झाला?ब्रेक फेल झालेल्या ट्रकने अनेक वाहनांना मागून धडक दिली आणि एका कारला फरफटत नेल्याने स्फोट व आग लागली.2. या अपघातात किती जणांचा मृत्यू झाला? या अपघातात आठ जणांचा मृत्यू झाला.3. CCTV फुटेजमध्ये नेमके काय दिसते?कंटेनरने चारचाकीला धडक दिल्यानंतर कारला आग लागते आणि पुढे ट्रकला धडकताना दिसते.4. नवले पुल परिसरात इतके अपघात का होतात? येथील तीव्र उतार, अवजड वाहनांचे नियंत्रण सुटणे आणि ब्रेक फेल ही प्रमुख कारणे आहेत.5. गेल्या काही वर्षांत या परिसरात किती अपघात झाले? गेल्या ८ वर्षांत २१० पेक्षा जास्त अपघात आणि ८२ मृत्यू नोंदवले गेले आहेत.6. अपघात रोखण्यासाठी कोणते उपाय सुचवले आहेत?उतार कमी करणे, रिंगरोड तयार करणे आणि अवजड वाहनांची वाहतूक बाहेरून वळवणे हे उपाय सुचवले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.