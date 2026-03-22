Pune Accident : पुण्यातील दरी पूल परिसरात पहाटे भीषण अपघात , चार वाहने एकमेकांना धडकली अन्...

Navale Bridge Crash : अपघातामुळे पुणे-बेंगळुरू महामार्गावरील वाहतूक काही काळ ठप्प झाली.पोलिस, वाहतूक विभाग आणि रुग्णवाहिका तातडीने घटनास्थळी दाखल झाले. अपघाताचे नेमके कारण अस्पष्ट असून वेग, ब्रेक निकामी होणे किंवा गर्दी कारणीभूत असू शकते.
Damaged vehicles piled up after a major early morning multi-vehicle collision near Navale Bridge on the Pune Bangalore Highway, causing traffic disruption.

Yashwant Kshirsagar
पुणे शहराजवळ पुणे-बेंगलुरु महामार्गावरील जांभूळवाडी दरी पुल परिसरात आज पहाटेच्या सुमारास एक विचित्र आणि भीषण साखळी अपघाताची घटना घडली आहे. या अपघातात अनेक चारचाकी वाहने एकमेकांना धडकल्याने मोठ्या प्रमाणात वाहनांचे नुकसान झाले आहे. अपघातामुळे परिसरात मोठी खळबळ उडाली असून, वाहतूक काही काळ पूर्णपणे ठप्प झाली होती.

Pune Accident
Pune Police Force
Dangerous road conditions near Navale Bridge

