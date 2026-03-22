Pune Accident : पुण्यातील दरी पूल परिसरात पहाटे भीषण अपघात , चार वाहने एकमेकांना धडकली अन्...

1. पुणे-बेंगलुरु महामार्गावरील जांभूळवाडी दरी पुल परिसरात पहाटे भीषण साखळी अपघात झाला. 2. अनेक चारचाकी वाहने एकमेकांना धडकल्याने मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. 3. अपघातामुळे वाहतूक ठप्प झाली होती. 4. पोलिस आणि रुग्णवाहिका घटनास्थळी दाखल झाल्या. .पुणे शहराजवळ पुणे-बेंगलुरु महामार्गावरील जांभूळवाडी दरी पुल परिसरात आज पहाटेच्या सुमारास एक विचित्र आणि भीषण साखळी अपघाताची घटना घडली आहे. या अपघातात अनेक चारचाकी वाहने एकमेकांना धडकल्याने मोठ्या प्रमाणात वाहनांचे नुकसान झाले आहे. अपघातामुळे परिसरात मोठी खळबळ उडाली असून, वाहतूक काही काळ पूर्णपणे ठप्प झाली होती..प्राथमिक माहितीनुसार, पुणे-बेंगळुरू राष्ट्रीय महामार्गावर साताऱ्याकडून पुण्याच्या दिशेने येणारी वाहने एकमेकांना जोरदार धडकली. या अपघातात कार, एसयूव्ही आणि काही मोठ्या वाहनांचा समावेश असल्याचे सांगण्यात येत आहे. अपघाताचे नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही, परंतु वेग, ब्रेक निकामी होणे किंवा रस्त्यावरील गर्दी यापैकी एक किंवा अधिक कारणे असण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. .घटनेची माहिती मिळताच पोलिस, वाहतूक पोलिस आणि रुग्णवाहिका तात्काळ घटनास्थळी दाखल झाल्या. पोलिसांनी परिसरातील वाहतूक नियंत्रित करण्यासाठी प्रयत्न केले असून, अपघातग्रस्त वाहने हटवण्याचे काम सुरू आहे. सध्या पोलिस या अपघाताची सखोल चौकशी करत असून, अधिकृत माहिती लवकरच जाहीर केली जाणार आहे..या घटनेमुळे पुणे-बेंगळुरू महामार्गावरील वाहतूक काही वेळासाठी विस्कळीत झाली होती. या मार्गावर यापूर्वीही नवले पुल आणि दरी पुल परिसरात अनेकदा भीषण अपघात घडले असल्याने स्थानिक नागरिक आणि वाहनचालकांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे.