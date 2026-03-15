Pune Accident: नवले पूलनंतर पुन्हा भीषण अपघात! जांभूळवाडीत ट्रक धडकून चालकाचा मृत्यू

पुणे : नवले पूल परिसरात सिग्नलला थांबलेल्या वाहनांवर ट्रक आदळून एका दुचाकीस्वाराचा मृत्यू झाल्याची घटना ताजी असतानाच शुक्रवारी पहाटे बाह्यवळण मार्गावरील जांभूळवाडी येथे अपघात झाला..भरधाव ट्रक एका वाहनावर आदळून ट्रकचालकाचा मृत्यू झाला. या अपघातात नासीर मोहम्मद शाह मोहम्मद चौधरी (वय ३६, सध्या रा. चिखली, मूळ रा. उत्तर प्रदेश) हा ट्रक चालक मृत्युमुखी पडला..या अपघातात ट्रकमधील मदतनीस अर्जुनकुमार मौर्या (वय २४, रा. मोरे चौक, अशोक काॅलनी, चिखली) याच्यासह आणखी एक जण जखमी झाला. याबाबत मौर्या याने आंबेगाव पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे..Nagpur Accident: भरधाव ट्रकची उभ्या हार्वेस्टरला धडक; एकाचा मृत्यू, दोघे गंभीर जखमी, नेरी शिवारातील घटना.कात्रज चौकात महिलेचा मृत्यूकात्रजa चौकात भरधाव डंपरच्या धडकेत पादचारी ज्येष्ठ महिलेचा मृत्यू झाला. या प्रकरणी डंपर चालकाविरुद्ध भारती विद्यापीठ पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला. कमल साहेबराव दरेकर (वय ८०, रा. खंडाळा, जि. सातारा) असे मृत्युमुखी पडलेल्या ज्येष्ठ महिलेचे नाव आहे.