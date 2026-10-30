Pune Accident: कीर्तन ऐकून घरी परतताना काळाचा घाला; भरधाव वाहनाच्या धडकेत दोन चिमुकल्यांसह आजीचा मृत्यू, पुणे जिल्ह्यात भीषण अपघात

न्हावरे : आंबळे (ता. शिरूर) येथे हरिनाम सप्ताहातील कीर्तन ऐकून आनंदाने घरी परतणाऱ्या चौघांवर काळाने अचानक घाला घातला. न्हावरे-शिरूर रस्त्याने पायी घरी जात असलेल्या चौघांना भरधाव अज्ञात वाहनाने पाठीमागून दिलेल्या भीषण धडकेत दोन शालेय मुलांसह एका वृद्ध महिलेचा दुर्दैवी मृत्यू झाला, तर एक महिला गंभीर जखमी झाली आहे. गुरुवारी (दि. २९) गावातील अखंड हरिनाम सप्ताहात निमित्त रात्री उशिरा कीर्तन संपल्यानंतर केसरी हॉटेलसमोर हा काळजाचा थरकाप उडविणारा अपघात घडला..Success Story: पतीचा दुबईत अभियांत्रिकीचा ठसा, पत्नीची परदेशात तंत्रज्ञान क्षेत्रात झेप; कांडगे दाम्पत्याची प्रेरणादायी यशोगाथा.या अपघातात कौशल्या वसंत झेंडे (वय ६१), सोहम राजीव झेंडे (वय १३) आणि आरुषी दत्तात्रय झेंडे (वय ११) यांचा मृत्यू झाला. तर ज्योती राजीव झेंडे (वय ४२) या गंभीर जखमी झाल्या असून, त्यांच्यावर शिरूर येथील खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. एकाच कुटुंबातील तिघांचा या भीषण अपघातात मृत्यू झाल्याने आंबळे गावावर दुःखाची छाया पसरली असून, या घटनेने संपूर्ण परिसर हळहळला आहे..आंबळे गावात सालाबादप्रमाणे हरिनाम सप्ताहाचे आयोजन करण्यात आले आहे. गुरुवारी रात्री कीर्तन आणि महाप्रसादाचा कार्यक्रम असल्याने ज्योती झेंडे, त्यांच्या सासू कौशल्या झेंडे, मुलगा सोहम आणि शेजारी राहणारी तसेच त्यांच्या चुलत जावेची मुलगी आरुषी हे चौघेही कीर्तन ऐकण्यासाठी गावात गेले होते.कीर्तनाचा भक्तिमय कार्यक्रम आणि महाप्रसाद आटोपल्यानंतर रात्री उशिरा चौघेही हरिनामाचे सुर गुणगुणत न्हावरे-शिरूर रस्त्याने पायी आपल्या घराकडे निघाले. मात्र, घरापासून काही अंतरावरच त्यांच्यावर काळाने झडप घातली..आंबळे गावाजवळील केसरी हॉटेलसमोर न्हावरे बाजूकडून शिरूरच्या दिशेने भरधाव वेगाने जाणाऱ्या अज्ञात वाहनाने रस्त्याच्या कडेला पायी चाललेल्या चौघांना पाठीमागून जोरदार धडक दिली. धडक एवढी भीषण होती की, चौघेही रस्त्यावर फेकले गेले. या अपघातात सोहम आणि आरुषी यांना डोक्याला गंभीर दुखापत होऊन त्यांचा घटनास्थळीच मृत्यू झाला.काही क्षणांपूर्वी कीर्तन ऐकून आनंदात असलेली दोन निरागस मुले क्षणार्धात काळाच्या पडद्याआड गेल्याने उपस्थित नागरिकांचे हृदय हेलावून गेले. ज्योती आणि कौशल्या झेंडे यांना तातडीने उपचारासाठी शिरूर येथे हलविण्यात आले. कौशल्या झेंडे यांना श्रीगणेश हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आले; मात्र उपचारादरम्यान डॉक्टरांनी त्यांना मृत घोषित केले. ज्योती झेंडे यांच्यावर सध्या उपचार सुरू आहेत..दरम्यान, अपघात घडवून आणल्यानंतर संबंधित अज्ञात वाहनचालकाने जखमींच्या मदतीला थांबण्याऐवजी वाहनासह घटनास्थळावरून पलायन केले. या अमानुष प्रकारामुळे परिसरातून तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. संकटाच्या त्या क्षणी मदतीचा हात देण्याऐवजी वाहनचालक पसार झाल्याने नागरिकांमध्ये संतापाची भावना आहे.अपघाताची माहिती मिळताच आंबळे गावातील नागरिकांनी घटनास्थळी धाव घेत जखमींना मदत केली. मात्र, एकाच कुटुंबातील तीन व्यक्तींचा, त्यातही दोन निष्पाप चिमुकल्यांचा दुर्दैवी मृत्यू झाल्याने गावावर शोककळा पसरली आहे. कालपर्यंत ज्यांच्या हसण्याने घर आणि परिसर गजबजलेला होता, त्या घरात आता दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे..Karmala Leopard: करमाळ्यात ऊसाच्या फडात बिबट्याची तीन पिल्ले आढळली; एक वन विभागाच्या ताब्यात, दोन पळाली.या प्रकरणी मयतांचे नातेवाईक संतोष अनिल झेंडे (वय ३६, रा. आंबळे) यांनी न्हावरे पोलीस चौकीत फिर्याद दाखल केली असून, अज्ञात वाहनचालकाविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.अपघाताची माहिती मिळताच उपविभागीय पोलीस अधिकारी रवींद्र भोसले आणि शिरूरचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक विनोद पाटील यांनी घटनास्थळी भेट देऊन पाहणी केली. अपघातास कारणीभूत ठरलेल्या वाहनाचा व चालकाचा तातडीने शोध घेण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या आहेत. त्यानुसार न्हावरे पोलीस चौकीचे पोलीस उपनिरीक्षक सागर शेळके पुढील तपास करीत आहेत.या भीषण घटनेमुळे आंबळे गावासह संपूर्ण परिसरात हळहळ व्यक्त होत असून, निष्पाप जीवांचा बळी घेणाऱ्या अज्ञात वाहनचालकाचा तातडीने शोध घेऊन कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी ग्रामस्थांकडून होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.