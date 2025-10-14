पुणे

पुण्यात PMPL बसची दुचाकीला मागून धडक, तरुण-तरुणीचा जागीच मृत्यू

Pune Accident News : पुण्यात कात्रज वळणावर पीएमपीएल बसने धडक दिल्यानं दुचाकीवरील तरुण-तरुणीचा जागीच मृत्यू झाल्याची घटना घडलीय. तर या घटनेत एक तरुणी जखमी झालीय. बसचालकाला ताब्यात घेण्यात आलंय.
पुण्यात पीएमपीएल बसने दुचाकीला धडक दिल्यानं भीषण अपघात झालाय. या अपघातात दुचाकीवर असलेल्या दोघांचा मृत्यू झाला आहे. पुण्यातल्या कात्रत भिलारेवाडी परिसरात ही दुर्घटना घडलीय. कात्रज घाट वळणावर पीएमपीएल बस आणि दुचाकीची धडक झाली. या प्रकरणी आंबेगाव पोलिसात नोंद झाली असून अधिक तपास सुरू आहे. अपघातात मृत्यू झालेल्यांमध्ये तरुण-तरुणीचा समावेश आहे.

