पुण्यात PMPL बसची दुचाकीला मागून धडक, तरुण-तरुणीचा जागीच मृत्यू

पुण्यात पीएमपीएल बसने दुचाकीला धडक दिल्यानं भीषण अपघात झालाय. या अपघातात दुचाकीवर असलेल्या दोघांचा मृत्यू झाला आहे. पुण्यातल्या कात्रत भिलारेवाडी परिसरात ही दुर्घटना घडलीय. कात्रज घाट वळणावर पीएमपीएल बस आणि दुचाकीची धडक झाली. या प्रकरणी आंबेगाव पोलिसात नोंद झाली असून अधिक तपास सुरू आहे. अपघातात मृत्यू झालेल्यांमध्ये तरुण-तरुणीचा समावेश आहे..याबाबत मिळालेली माहिती अशी की, कात्रज वळणावर मंगळवारी सकाळी पावणे नऊ वाजण्याच्या सुमारास अपघात झाला. कात्रज आगाराची कात्रज-सारोळा-कात्रज ही बस ससेवाडीहून पुण्याच्या दिशेनं निघाली होती. दुचाकीसुद्धा पुण्याच्या दिशेनं निघाली होती. यावेळी पीएमपीएलच्या बसने दुचाकीला मागून धडक दिली..दारुच्या नशेत कॉन्स्टेबलच्या कारची सहा गाड्यांना धडक, ना अटक, ना वैद्यकीय तपासणी; पुणे पोलिसांच्या भूमिकेवर सवाल.बस धडकताच दुचाकी रस्त्यावर घसरली. या घटनेत दुचाकीवरील दोघांचा मृत्यू झाला आहे. तर एक तरुणी गंभीर जखमी आहे. मृत्यू झालेल्यामध्ये एका तरुणाचा आणि तरुणीचा समावेश आहे. आकाश रामदास गोगावले आणि अनुष्का प्रकाश वाडकर अशी त्यांची नावे आहेत. तर जखमी झालेल्या नेहा कैलास गोगावले हिच्यावर भारती हॉस्पिटलमध्ये उपचार सुरू आहेत..अपघातानंतर स्थानिकांनी घटनास्थळी धाव घेत बचावकार्य केलं. तसंच घटनेची माहिती आंबेगाव पोलिसांना दिली. पोलिसांनी घटनास्थळी दाखल होत पंचनामा केला. त्यानंतर मृतदेह शवविच्छेदनासाठी पाठवण्यात आले. या प्रकरणी पोलिसांनी पीएमपीएलचे चालक सुधीर दिलीप कोंडे यांना ताब्यात घेतलंय..