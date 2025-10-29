Pune Accident Video : पुण्यात भीषण अपघात ! फरश्या घेऊन जाणाऱ्या भरधाव ट्रकची तीन वाहनांना धडक, थरारक अपघाताचा व्हिडिओ व्हायरल

पुण्यातील नवले पुलाजवळ पुन्हा मोठा अपघात घडला आहे. फरश्या घेऊन कात्रज चौकाकडून निघालेला ट्रक नवले पुलाजवळ येताच चालकाचे नियंत्रण सुटले. ट्रकने तीन वाहनांना धडक दिली. यात दोन वाहन चालक किरकोळ जखमी झाले. हा सगळा थरार सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाला आहे. .मंगळवारी पहाटे पाच वाजण्याच्या सुमारास फरश्या घेऊन निघालेला ट्रक नवले पुलाखाली आला असता ट्रक चालकाचे वाहनावरील नियंत्रण सुटल्याने रेडिमिक्स डंपर वाहनाला तसेच दोन कारला जोराची धडक दिली. या तीनही वाहनांचे मोठे नुकसान झाले. घटनेची माहिती मिळताच सिंहगड रस्ता पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेऊन अपघातग्रस्त वाहने क्रेनच्या साहाय्याने बाजूला केली आणि वाहतूक सुरळीत केली..याबाबत प्रकाश कुमार बुधन महतो (वय:३९ वर्षे, रा. बावधन, मूळ: झारखंड) या जखमी वाहनचालकाने सिंहगड रस्ता पोलीस स्टेशनमध्ये ट्रकचालकाविरोधात तक्रार दाखल केली आहे. याप्रकरणी ट्रकचालक तौफिक इसरार अहमद (वय:३२ वर्षे, रा. उत्तरप्रदेश) याला पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे. हा अपघात चालकाला डुलकी लागल्याने की, ब्रेक फेलमुळे झाला हे आरटीओच्या तपासणीत समोर येईल, मात्र अपघाताचा व्हिडिओ पाहून अनेकांच्या काळाजाचा ठोका चुकला आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.