Pune News : दिल्लीतील आंदोलनाला पाठिंबा; शनिवार वाड्याजवळ कार्यकर्ते ताब्यात

पुणे - दिल्लीत होणाऱ्या कॉकरोच जनता पार्टीच्या (सीजीपी) आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी शनिवार वाड्याजवळ आंदोलन करणाऱ्या समविचारी संघटनेच्या १० ते १५ कार्यकर्त्यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले. आंदोलन सुरू होताच पोलिसांनी हस्तक्षेप करून कार्यकर्त्यांना ताब्यात घेतले. त्यांना पुढील कार्यवाहीसाठी लष्कर पोलिस ठाण्यात नेण्यात आले. दरम्यान, आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर शनिवार वाडा परिसरात पोलिस बंदोबस्त वाढविण्यात आला..मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी राजीनामा द्यावा आणि निवडणूक आयोगाच्या विशेष सखोल मतदार यादी पुनरीक्षण प्रक्रियेला स्थगिती द्यावी, या मागण्यांसाठी दिल्लीत आंदोलन करण्यात येणार आहे. या आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी देशातील विविध ठिकाणी आंदोलनांचे आयोजन करण्यात येत असल्याचे समजते. त्याचाच भाग म्हणून पुण्यातील शनिवार वाड्याजवळ समविचारी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी आंदोलन केले..दिल्लीत आंदोलन सुरू होण्यापूर्वीच पोलिसांनी कारवाई केल्याची माहिती आहे. सीजीपीचे संस्थापक अभिजीत दिपके, आशुतोष रांका आणि सौरभ दास यांना दिल्ली विमानतळावर विमानातून उतरताच पोलिसांनी ताब्यात घेतल्याचे सांगण्यात आले. याशिवाय, यूट्यूबर ध्रुव राठी यांना गुरुग्राममधून, तर आम आदमी पक्षाचे नेते गोपाल राय यांच्यासह अनेक राजकीय नेते आणि दोन हजारांहून अधिक कार्यकर्त्यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतल्याची माहिती आहे. पुण्यातील आंदोलनकर्त्यांना ताब्यात घेतल्यानंतर परिसरातील परिस्थितीवर पोलिसांकडून लक्ष ठेवण्यात येत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.