UAE Military : यूएई लष्कराच्या शिष्टमंडळाची एएफएमसीला भेट; आरोग्यसेवेत एआय आणि एमएलच्या वापरावर चर्चा

UAE Military Delegation Visits AFMC, Pune : संयुक्त अरब अमिराती (UAE) लष्कराच्या वरिष्ठ वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या शिष्टमंडळाने AFMC पुणे आणि AFCCM केंद्राला सदिच्छा भेट देत कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित आरोग्यसेवा संशोधन आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा आढावा घेतला, ज्यामुळे भारत-यूएई लष्करी वैद्यकीय सहकार्य वाढण्यास मदत होणार आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : संयुक्त अरब अमिराती (यूएई) लष्कराच्या तीन वरिष्ठ वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या शिष्टमंडळाने सशस्त्र सेना वैद्यकीय महाविद्यालय (एएफएमसी), पुणे येथील ‘सशस्त्र सेना संगणकीय औषध केंद्र’ (एएफसीसीएम) आणि वैद्यकीय संशोधन विभागाला नुकतीच सदिच्छा भेट दिली. या प्रतिनिधी मंडळाचे नेतृत्व कर्नल सईद मोहम्मद अब्दुल्ला अलअर्दी अलनुआईमी यांनी केले. या वेळी ‘एएफएमसी’चे अधिष्ठाता व डेप्युटी कमांडंट मेजर जनरल अतुल सेठ यांनी या प्रतिनिधी मंडळाचे स्वागत केले.

