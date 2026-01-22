Pune News : शेतमाल निर्यातीच्या नावाखाली शेतकऱ्यांना १५ कोटींचा गंडा, गुन्ह्याची व्याप्ती राज्यभर

पुणे : शेतमालाच्या निर्यात व्यवसायात गुंतवणूक केल्यास दुप्पट परतावा देण्याचे आमिष दाखवून शेतकऱ्यांची सुमारे १५ कोटी रुपयांची फसवणूक केल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. याप्रकरणी हडपसर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या गुन्ह्याची व्याप्ती राज्यभर असून, आर्थिक गुन्हे शाखेकडून तपास सुरू आहे..प्रशांत अनिल गवळी (रा. हडपसर) असे गुन्हा दाखल करण्यात आलेल्या संशयिताचे नाव आहे. हा प्रकार हडपसर येथील मगरपट्टा रस्ता परिसरातील समर्थ क्रॉप केअर कंपनीमध्ये घडला. या प्रकरणी सोमवार पेठेतील एका ६१ वर्षीय महिलेने फिर्याद दिली आहे..Kothrud Crime : कोथरूडमधील दांपत्याची १४ कोटींच्या फसवणूक प्रकरणी गुन्हा दाखल.पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गवळी याने स्वतःला ‘मानद व्यापार आयुक्त’ अशी बेकायदेशीर पदवी धारण करून शेतकरी आणि नागरिकांचा विश्वास संपादन केला. शेतमालाच्या निर्यात व्यवसायातून मोठा नफा मिळत असल्याचा दावा करत, गुंतवणुकीवर दहा टक्के परतावा किंवा २० महिन्यांत गुंतवणुकीवर दुप्पट रक्कम देण्याचे आमिष त्याने दाखवले. सुरुवातीला दोन ते तीन महिन्यांपर्यंत काही गुंतवणूकदारांना परताव्यापोटी थोडी रक्कम देऊन विश्वास संपादन केला. त्यामुळे अनेकांनी गुंतवणूक केली. मात्र, त्यानंतर गुंतवणूकदारांना कोणताही परतावा देण्यात आला नाही. या प्रकरणात शेतकऱ्यांची मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक फसवणूक झाल्याचे समोर येत असून, आर्थिक गुन्हे शाखेकडून तपास करण्यात येत आहे..या प्रकरणात आतापर्यंत ३० हून अधिक गुंतवणूकदारांचे जबाब नोंदविण्यात आले आहेत. पुणे, बीड, धाराशिव, अहिल्यानगर, सोलापूर यासह इतर शहरांतील नागरिकांनी या कंपनीत गुंतवणूक केली आहे. तपासादरम्यान फसवणुकीचा आकडा आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. संबंधित नागरिकांनी तक्रार असल्यास गुन्हे शाखेशी संपर्क साधावा.- विवेक मासाळ, पोलिस उपायुक्त, आर्थिक गुन्हे शाखा, पुणे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.