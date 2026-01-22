पुणे

Pune News : शेतमाल निर्यातीच्या नावाखाली शेतकऱ्यांना १५ कोटींचा गंडा, गुन्ह्याची व्याप्ती राज्यभर

farmer investment fraud : शेतकऱ्यांना शेतमाल निर्यातीच्या नावाखाली दुप्पट परतावा देण्याचे आमिष दाखवून १५ कोटींची फसवणूक; हडपसर पोलिस आणि आर्थिक गुन्हे शाखा राज्यभर तपास सुरू आहेत.
farmer investment fraud

farmer investment fraud

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : शेतमालाच्या निर्यात व्यवसायात गुंतवणूक केल्यास दुप्पट परतावा देण्याचे आमिष दाखवून शेतकऱ्यांची सुमारे १५ कोटी रुपयांची फसवणूक केल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. याप्रकरणी हडपसर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या गुन्ह्याची व्याप्ती राज्यभर असून, आर्थिक गुन्हे शाखेकडून तपास सुरू आहे.

Loading content, please wait...
pune
fraud news
agricultural news
Investment

Related Stories

No stories found.