पुणे-अहिल्यानगर महामार्गावर वाहतूककोंडीचा कहर! सलग तिसऱ्या दिवशी १२ किलोमीटरपर्यंत वाहनांच्या रांगा

Pune Nagar Highway traffic update: दिवाळीच्या सुट्ट्यांमुळे गावी जाणाऱ्या नागरिकांची संख्या वाढल्याने पुणे-अहिल्यानगर महामार्गावर सलग तिसऱ्या दिवशी वाहतूककोंडीची गंभीर समस्या निर्माण झाली आहे. वाघोलीपासून सणसवाडी, शिक्रापूर, रांजणगाव ते शिरूरपर्यंत वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या असून, काही ठिकाणी ही रांग १० ते १२ किलोमीटरपर्यंत पोहोचली आहे. पुण्याकडून अहिल्यानगरच्या दिशेने जाणारी वाहतूक जवळपास ठप्प झाली आहे..पुणे-अहिल्यानगर महामार्ग हा मुंबई आणि पुण्यातून मराठवाडा व विदर्भाकडे जाणाऱ्या प्रवाशांसाठी महत्त्वाचा मार्ग आहे. यंदा दिवाळीच्या सुट्ट्या आठवड्याच्या शेवटी आल्याने सलग सुट्ट्यांचा फायदा घेत अनेक नागरिकांनी गावी जाण्यासाठी प्रवास सुरू केला आहे. त्यामुळे गेल्या तीन दिवसांपासून महामार्गावर वाहनांची मोठी गर्दी होत आहे..Chakan Traffic Jam: चाकण परिसरात वाहनांच्या रांगा ;दिवाळीनिमित्त गावी जाण्याची ओढ; नाशिक महामार्ग ठप्प.वाघोली आणि शिक्रापूर ही गावे महामार्गावरील वाहतूककोंडीसाठी कायम चर्चेत असतात. त्यातच सणासुदीच्या काळात एकाच वेळी मोठ्या संख्येने वाहने रस्त्यावर आल्याने परिस्थिती आणखी गंभीर झाली आहे. सणसवाडी आणि रांजणगाव परिसरातही वाहनांचा वेग मंदावला असून, शिरूरपर्यंत वाहतुकीवर परिणाम झाला आहे..वाहतूककोंडीमुळे गावी जाणाऱ्या नागरिकांना तास न तास रस्त्यावर अडकून राहावे लागत आहे. दिवाळीसाठी सुरू झालेला प्रवास लांबलेल्या प्रवासामुळे त्रासदायक ठरत आहे. सलग तिसऱ्या दिवशीही महामार्गावर हीच परिस्थिती कायम असल्याने प्रवाशांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.