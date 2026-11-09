Pune Road Accident: लक्ष्मीपूजनाच्या दिवशीच काळाचा घाला; पुणे-अहिल्यानगर महामार्गावर टेम्पोच्या धडकेत शेतकऱ्याचा मृत्यू

तळेगाव ढमढेरे : शिक्रापूर २४ वा मैल (ता. शिरूर) पुणे- अहिल्यानगर रस्त्यावर झालेल्या अपघातात एका शेतकऱ्याचा मृत्यू झाला आहे. याबाबत गणेश लांडे यांनी शिक्रापूर पोलीस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. .MPSC Success Story: शेतकरी कुटुंबातील लेकाची भरारी! PSI, नायब तहसीलदार ते DySP जिद्दीचा प्रवास; शिवप्रसाद पारवेंची स्वप्नपूर्तीची प्रेरणादायी कहाणी...पोलिसांनी सांगितलेली माहिती अशी शिक्रापूर, २४ वा मैल (ता.शिरूर) येथील नानाभाऊ दामोदर लांडे (वय ५५) हे पुणे - अहिल्यानगर रस्त्याच्या कडेने पायी चालत शेताकडे जात असताना पुण्याकडून अहिल्यानगरकडे जाणाऱ्या व नशेत असलेल्या टेम्पोचालकाने पाठीमागून जोरात धडक दिल्याने गंभीर जखमी होऊन उपचारादरम्यान त्यांचा मृत्यू झाला आहे. .अपघात रविवारी लक्ष्मीपूजनाच्या दिवशी घडला असून, ढोकसांगवी (ता. शिरूर) येथील टेम्पो चालक संदीप लक्ष्मण शेलार याच्यावर शिक्रापूर पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे. मयत नानाभाऊ दामोदर लांडे यांच्यावर शोकाकुल वातावरणात अंत्यसंस्कार करण्यात आले. .Success Story: रायगडच्या लेकीची आकाशाला गवसणी! सानिका पांगारेची विमान क्षेत्रात भरारी, शिष्यवृत्तीची साथ अन् जिद्दीची प्रेरणादायी कहाणी.लक्ष्मीपूजनादिवशीच शेतकऱ्यावर काळाने घाला घातल्याने परिसरात शोककळा पसरली आहे. नानाभाऊ लांडे यांच्या मागे आई-वडील, दोन भाऊ, दोन बहिणी, पत्नी, मुलगा, दोन मुली असा परिवार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.