पुणे

Pune Road Accident: लक्ष्मीपूजनाच्या दिवशीच काळाचा घाला; पुणे-अहिल्यानगर महामार्गावर टेम्पोच्या धडकेत शेतकऱ्याचा मृत्यू

Pune Highway Accident Claims Life of 55 Year Old Farmer: लक्ष्मीपूजनाच्या दिवशीच काळाचा घाला; शिक्रापूरमध्ये टेम्पोच्या धडकेत ५५ वर्षीय शेतकऱ्याचा मृत्यू
Pune Highway Accident 55 Year Old Farmer Dies After Tempo Hits Him While Walking Towards His Farm in Shirur

Pune Highway Accident 55 Year Old Farmer Dies After Tempo Hits Him While Walking Towards His Farm in Shirur

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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तळेगाव ढमढेरे : शिक्रापूर २४ वा मैल (ता. शिरूर) पुणे- अहिल्यानगर रस्त्यावर झालेल्या अपघातात एका शेतकऱ्याचा मृत्यू झाला आहे. याबाबत गणेश लांडे यांनी शिक्रापूर पोलीस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे.

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