Shirur Accident : पुणे-अहिल्यानगर महामार्गावर भीषण अपघात, रांजणगाव गणपती येथे आरामबसची दोन वाहनांना धडक; १६ प्रवासी जखमी, चार गंभीर

Major Chain Accident Near Ranjangaon Ganpati : पुणे-अहिल्यानगर महामार्गावर रांजणगाव गणपतीजवळ (शिरूर) चालकाचे नियंत्रण सुटल्याने एका आरामबसने मोटारीला आणि नंतर दुसऱ्या बसला धडक दिल्याने झालेल्या साखळी अपघातात दोन्ही बस आणि मोटारीतील १६ प्रवासी जखमी झाले, त्यापैकी चारजण गंभीर आहेत.
सकाळ वृत्तसेवा
शिरूर : चालकाचे वाहनावरील नियंत्रण सुटल्याने आरामबसने पुढे असलेल्या मोटारीला धडक दिली. त्यामुळे बस अनियंत्रित झाली आणि दुसऱ्या एका बसवर जाऊन आदळली. पुणे-अहिल्यानगर महामार्गावर रांजणगाव गणपती (ता. शिरूर) येथील खंडाळे माथा परिसरात शुक्रवारी सकाळी साडेसातच्या सुमारास हा अपघात झाला. यामध्ये दोन्ही बससह मोटारीतील १६ प्रवासी जखमी झाले. त्यातील चारजण गंभीर जखमी आहेत.

