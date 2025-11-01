Shirur Accident : पुणे-अहिल्यानगर महामार्गावर भीषण अपघात, रांजणगाव गणपती येथे आरामबसची दोन वाहनांना धडक; १६ प्रवासी जखमी, चार गंभीर

शिरूर : चालकाचे वाहनावरील नियंत्रण सुटल्याने आरामबसने पुढे असलेल्या मोटारीला धडक दिली. त्यामुळे बस अनियंत्रित झाली आणि दुसऱ्या एका बसवर जाऊन आदळली. पुणे-अहिल्यानगर महामार्गावर रांजणगाव गणपती (ता. शिरूर) येथील खंडाळे माथा परिसरात शुक्रवारी सकाळी साडेसातच्या सुमारास हा अपघात झाला. यामध्ये दोन्ही बससह मोटारीतील १६ प्रवासी जखमी झाले. त्यातील चारजण गंभीर जखमी आहेत..अपघातानंतर तीनही वाहने रस्त्यातच पडल्याने ती हटविण्यासाठी दोन तासांचा कालावधी लागला. त्यामुळे पुण्याहून अहिल्यानगरकडे जाणाऱ्या मार्गावर वाहनांच्या रांगा लागल्या होत्या. बसचा चालक सचिन श्रीकिसन तायडे (वय ३२, रा. मंगळूर नवघरे, जि. बुलडाणा), शेरखान अजित मुल्ला (रा. चऱ्होली, आळंदी रस्ता), सिद्धार्थ अशोक इंगळे (शिरला, जि. अकोला), सौरभ रामचंद्र देशमुख, असिक असद शेख, चित्रा रमेश जोशी, राज पंजाबराव सुरवारे (रा. खामगाव, जि. बुलडाणा), कैस्सार जुबेर शेख व गुड्डू छेगझास (रा. छत्रपती संभाजीनगर), बंडू जवाहर जगताप (रा. चिंचवड, पुणे), अमित वासुदेव सावंत व अनिल वासुदेव सावंत (धामणा, जि. अकोला), पृथ्वीराज राहुल इंगळे, प्राची केदार बर्वे (शिवाजीनगर, पुणे), संगीता शंकर माहुरे (हिंजवडी, ता. मुळशी), काव्या सचिन विधाटे (बाणेर, पुणे) हे अपघातात जखमी झाले आहेत. गंभीर जखमींवर पुण्यातील खासगी रुग्णालयात तर इतरांवर शिरूर, शिक्रापूर येथील रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत..Chandrapur Crime: मासे पकडताना पैशांवरून वाद; रागाच्या भरात मित्राचा कालव्यात बुडवून खून! लाखांदूर येथील घटना .बसचालक तायडे पुण्याच्या दिशेने भरधाव वाहन चालवत होता. तीव्र वळणामुळे बसवरील नियंत्रण सुटल्याने अपघात घडला. त्याच्याविरुद्ध रांजणगाव एमआयडीसी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला आहे. उपविभागीय पोलिस अधिकारी प्रशांत ढोले, पोलिस निरीक्षक महादेव वाघमोडे यांनी पथकासह घटनास्थळी धाव घेत जखमींना रुग्णालयात हलविले आणि वाहतूक सुरळीत केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.