Pune Air Pollution: पुण्याची हवा बिघडतेय! दिवाळीत AQI 427 पार; दिल्लीसारख्या प्रदूषणाच्या दिशेने वाटचाल?

Pune air pollution 2026: पुणे शहराची ओळख एकेकाळी आल्हाददायक हवामान, हिरवळ आणि पर्यावरणपूरक वातावरणासाठी होती. मात्र, वेगाने होणारे शहरीकरण, वाढती वाहनसंख्या, बांधकामे आणि वाहतूक कोंडी यामुळे शहरातील हवेच्या गुणवत्तेचा प्रश्न गंभीर बनत आहे. दिवाळीच्या रात्री पुण्याचा वायू गुणवत्ता निर्देशांक (AQI) सुमारे 427.39 वर पोहोचला. त्यामुळे शहरातील हवा 'गंभीर' श्रेणीत गेली होती. सोमवारी सकाळी हा आकडा 242 वर आला, तरीही हवा 'खराब' श्रेणीत होती..केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या (CPCB) निकषांनुसार, AQI 0 ते 50 असल्यास हवा 'चांगली', 51 ते 100 असल्यास 'समाधानकारक', 101 ते 200 असल्यास 'मध्यम', 201 ते 300 असल्यास 'खराब', 301 ते 400 असल्यास 'अतिशय खराब', तर 401 ते 500 असल्यास 'गंभीर' श्रेणीत मानली जाते. त्यामुळे दिवाळीच्या रात्री पुण्यातील हवेची गुणवत्ता सर्वाधिक प्रदूषित श्रेणीत पोहोचली होती..Pune Air Pollution: पुण्यात फटाक्यांच्या आतषबाजीमुळे वाढलं वायू प्रदूषण; श्वसनाचे आजार टाळण्यासाठी डॉक्टरांनी दिला महत्त्वाचा सल्ला.दुसरीकडे, दिल्लीचा 24 तासांचा सरासरी AQI सुमारे 366 ते 370 नोंदवण्यात आला. पहाटेच्या काही निरीक्षण केंद्रांवर तो 404 ते 411 पर्यंत पोहोचला होता. त्यामुळे दिल्लीतील हवा 'अतिशय खराब' ते 'गंभीर' श्रेणीत होती. पुणे आणि दिल्लीतील या आकडेवारीमुळे पुण्यातील वाढत्या प्रदूषणाचा प्रश्न पुन्हा चर्चेत आला आहे.मात्र, पुण्यातील प्रदूषणाची समस्या केवळ दिवाळी किंवा फटाक्यांपुरती मर्यादित नाही. फटाक्यांमुळे काही तासांत प्रदूषणाची तीव्रता वाढते; पण वर्षभर वाहनांचा धूर, बांधकामांची धूळ, औद्योगिक उत्सर्जन आणि रस्त्यांवरील धूलिकण हवेत मिसळत असतात. दिवाळीच्या काळात या आधीच असलेल्या प्रदूषणात फटाक्यांच्या धुराची भर पडते आणि AQI अचानक वाढतो..वर्षभरातील प्रदूषणाचे बदलते चित्रपुण्यातील हवेच्या गुणवत्तेची आकडेवारी पाहिल्यास प्रदूषणाची समस्या वेगवेगळ्या ऋतूंमध्ये कायम असल्याचे दिसते. 2024 मध्ये शहरात 52 दिवस हवा चांगल्या श्रेणीत होती, तर 137 दिवस मध्यम श्रेणीतील हवा नोंदवण्यात आली. या वर्षात तीन दिवस हवा खराब श्रेणीत होती.2025 मध्ये चांगल्या हवेच्या दिवसांची संख्या वाढून 92 झाली. मात्र, खराब हवेच्या दिवसांची संख्याही वाढून 31 वर पोहोचली. पावसाळ्यात हवेची गुणवत्ता तुलनेने चांगली राहिली. चांगल्या पावसामुळे हवेत असलेले धूलिकण खाली बसण्यास मदत झाली. यावरून पावसाळ्यात प्रदूषण कमी होत असले, तरी इतर ऋतूंमध्ये ही समस्या कायम राहत असल्याचे दिसते..Diwali Air Pollution : दिवाळीत देशभरात वायुप्रदूषणाचा कहर ! 'हे' शहर सर्वाधिक प्रदुषित,दिल्लीची हवाही विषारी; मुंबई- पुण्याची काय स्थिती?.पुण्यात प्रदूषण वाढण्यामागची प्रमुख कारणेपुण्यातील प्रदूषणामागे अनेक कारणे आहेत. शहराचा विस्तार आणि वाढती लोकसंख्या यामुळे वाहनांचा वापर वाढला आहे. त्याचबरोबर मोठ्या बांधकाम प्रकल्पांमुळे धूलिकण हवेत मिसळत आहेत.वाहनांची वाढती संख्या: खासगी वाहनांचा वाढता वापर, वाहतूक कोंडी आणि इंधनाचे ज्वलन यामुळे धूर आणि हानिकारक वायू हवेत मिसळतात.बांधकामांची धूळ: शहरात सुरू असलेल्या मोठ्या बांधकाम प्रकल्पांमुळे धूलिकण हवेत पसरतात. रस्त्यांवरील साचलेली धूळही वाहनांमुळे पुन्हा हवेत मिसळते.कचरा जाळणे: उघड्यावर कचरा जाळल्यामुळे सूक्ष्म धूलिकण आणि विषारी वायूंचे प्रमाण वाढते.औद्योगिक उत्सर्जन: उद्योगांमधून बाहेर पडणारा धूर आणि इंधन ज्वलनामुळे निर्माण होणारे प्रदूषक हवेच्या गुणवत्तेवर परिणाम करतात..ऑक्टोबरमध्येच PM2.5 चे प्रमाण 43.8 टक्क्यांनी वाढलेदिवाळीत प्रदूषणाचा उच्चांक गाठला असला, तरी ऑक्टोबरमधील आकडेवारी पुण्याच्या वर्षभरातील प्रदूषणाची गंभीरता स्पष्ट करते. 1 ते 26 ऑक्टोबर 2026 या कालावधीत SAFAR च्या आठ समान निरीक्षण केंद्रांवरील आकडेवारीनुसार, मागील वर्षाच्या तुलनेत PM2.5 चे प्रमाण 43.8 टक्क्यांनी, तर PM10 चे प्रमाण 63.4 टक्क्यांनी वाढले..Air Pollution: प्रदूषण हवेचे आणि निष्फळ चर्चेचे .याच काळात शिवाजीनगरमधील सरासरी कमाल तापमान 31.55 अंश सेल्सिअसवरून 34.91 अंश सेल्सिअस झाले. कमी पाऊस, वाऱ्याचा कमी वेग आणि वाढलेले तापमान यामुळे प्रदूषण वाढण्यास पोषक परिस्थिती निर्माण झाली.IITM मधील SAFAR शास्त्रज्ञांच्या विश्लेषणानुसार, वाढत्या बांधकामांमधील धूळ, रस्त्यांवरील धूलिकण, जीवाश्म इंधनाचे ज्वलन आणि वाहनांचे उत्सर्जन ही प्रदूषण वाढण्यामागील संभाव्य कारणे आहेत..हिवाळ्यात प्रदूषण अधिक का वाढते?पुण्यात हिवाळा सुरू झाल्यानंतर प्रदूषणाचा त्रास अधिक जाणवतो. याचे प्रमुख कारण म्हणजे या काळातील हवामानातील बदल. वाऱ्याचा वेग कमी झाल्यामुळे हवेत मिसळलेले प्रदूषक दूरवर पसरत नाहीत. त्याचबरोबर तापमानातील उलटफेर (Temperature Inversion) झाल्यास जमिनीजवळील थंड हवा वर जाण्याऐवजी प्रदूषकांसह खालच्या थरात अडकून राहते.शहरातील उंच इमारती आणि दाट बांधकामांमुळे काही भागांमध्ये हवेच्या नैसर्गिक प्रवाहावर परिणाम होऊ शकतो. परिणामी, प्रदूषकांना वाहून जाण्यास अडथळा निर्माण होतो..दिवाळीतील फटाके प्रदूषणात आणखी भर घालतातदिवाळीच्या काळात फटाके फोडल्यामुळे काही तासांत हवेच्या गुणवत्तेवर मोठा परिणाम होतो. फटाक्यांच्या धुरातून PM2.5 आणि PM10 या सूक्ष्म धूलिकणांसह सल्फर डायऑक्साइड, नायट्रोजन ऑक्साइड आणि विविध धातूंचे कण हवेत मिसळतात.2025 मध्येही दिवाळीनंतर पुण्यात प्रदूषणात मोठी वाढ झाली होती. 22 ऑक्टोबरच्या सकाळी PM2.5 चे प्रमाण 201 मायक्रोग्रॅम प्रति घनमीटरपर्यंत पोहोचले होते. मात्र, त्यानंतर जोरदार वारे वाहू लागल्याने प्रदूषित हवा लवकर विरळ झाली..यंदाही दिवाळीत AQI ने 400 चा टप्पा ओलांडला. मात्र, फटाके बंद केल्यानंतर प्रदूषणाची समस्या संपणार नाही. कारण दिवाळीनंतरही वाहनांचा धूर, बांधकामांची धूळ आणि इतर स्रोतांमधून प्रदूषक हवेत मिसळत राहणार आहेत..प्रदूषणाचा नागरिकांच्या आरोग्यावर काय परिणाम होतो?वायुप्रदूषणाचा सर्वाधिक परिणाम मानवी आरोग्यावर होतो. विशेषतः PM2.5 हे अतिसूक्ष्म कण फुफ्फुसांच्या खोल भागापर्यंत पोहोचू शकतात. त्यामुळे नागरिकांना विविध आरोग्यविषयक समस्यांचा सामना करावा लागू शकतो.दम्याचा त्रास आणि श्वास घेण्यास अडचण.डोळ्यांची जळजळ आणि घशात खवखव.सतत खोकला आणि श्वसनविकार.हृदय व फुफ्फुसांशी संबंधित आजारांचा धोका.लहान मुले आणि ज्येष्ठ नागरिकांच्या आरोग्यावर अधिक परिणाम..पुण्याला दिल्लीसारखी परिस्थिती टाळण्यासाठी काय करावे लागेल?पुण्यातील प्रदूषण रोखण्यासाठी केवळ दिवाळीच्या काळात उपाययोजना करून चालणार नाही. वर्षभर प्रदूषण नियंत्रणाचे नियोजन आणि त्याची प्रभावी अंमलबजावणी आवश्यक आहे.सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सक्षम करून खासगी वाहनांवरील अवलंबित्व कमी करणे गरजेचे आहे. मेट्रो आणि पीएमपीएमएल बससेवेची उपलब्धता व वारंवारता वाढवली पाहिजे. .बांधकामांच्या ठिकाणी हिरव्या जाळ्यांचा वापर, साहित्य झाकून ठेवणे आणि धूळ नियंत्रणाच्या नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी आवश्यक आहे. रस्त्यांची नियमित यांत्रिक स्वच्छता, कचरा जाळण्यावर बंदी आणि औद्योगिक उत्सर्जनावर नियंत्रण ठेवले पाहिजे.यासोबतच शहरातील टेकड्या, उद्याने, वृक्षसंपदा आणि मोकळ्या जागांचे संरक्षण करणे महत्त्वाचे आहे. प्रत्येक भागातील AQI, PM2.5 आणि PM10 ची आकडेवारी नियमितपणे नागरिकांसमोर मांडली पाहिजे..दिवाळीचा AQI हा इशारा; वर्षभराच्या उपाययोजनांची गरजदिवाळीच्या रात्री पुण्याचा AQI 427 वर पोहोचणे ही केवळ फटाक्यांमुळे निर्माण झालेली तात्पुरती समस्या नाही, तर शहरात वर्षभर साचत असलेल्या प्रदूषणाच्या समस्येचा इशारा आहे. ऑक्टोबरमधील PM2.5 आणि PM10 च्या वाढलेल्या प्रमाणातूनही हे स्पष्ट होते..दिल्लीसारखी परिस्थिती पुण्यात निर्माण होऊ नये, यासाठी प्रदूषण नियंत्रणाच्या उपाययोजना केवळ हिवाळा किंवा दिवाळीपुरत्या मर्यादित न ठेवता वर्षभर राबवणे आवश्यक आहे. अन्यथा पर्यावरणासाठी प्रसिद्ध असलेल्या पुणे शहराला भविष्यात गंभीर वायुप्रदूषणाचा सामना करावा लागू शकतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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