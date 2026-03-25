Pune Air Pollution: ‘प्रदूषण मोजमापा’तच समाधान; श्‍वास गुदमरत असतानाही ठोस उपाययोजनांकडे दुर्लक्ष

Rising Air Pollution Concerns in Pune: पुण्यात वाढत्या वायू प्रदूषणामुळे नागरिकांच्या आरोग्यावर गंभीर परिणाम होत असताना महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात ठोस उपाययोजनांऐवजी केवळ AQI मोजण्यावर भर दिला जात असल्याची टीका होत आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

वाढत्या वायू प्रदूषणाने पुणेकरांचा श्‍वास गुदमरत असताना महापालिका मात्र ‘आकड्यांच्या खेळात’ गुंतल्याचे स्पष्ट झाले आहे. हवेत वाढणाऱ्या विषारी घटकांवर आळा घालण्यासाठी ठोस आणि कठोर उपाययोजना अपेक्षित असताना, महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात केवळ ‘हवेची गुणवत्ता निर्देशांक’ (एक्युआय) मोजण्यापुरतीच मर्यादित भूमिका दिसून येते.

