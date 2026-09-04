पुणे

Pune Air Quality: पुण्याच्या शुद्ध हवेसाठी मिळाले १०५ कोटी; निधी अखर्चित, पाच सप्टेंबरची अंतिम मुदत, हवा गुणवत्ता निधीवरून कोंडी

Pune Air Quality Fund of 105 Crore Remains Unspent: एनसीएपी अंतर्गत पुणे महापालिकेला मिळालेला १०५ कोटींचा हवा गुणवत्ता निधी अखर्चित; पाच सप्टेंबरची अंतिम मुदत जवळ येत असताना शास्त्रीय, पारदर्शक वापरासाठी ‘पुणे एअर ॲक्शन हब’ची शिफारस
Pune Air Quality Fund Row 105 Crore Remains Unspent as Experts Urge Scientific and Transparent Use Before September 5

Pune Air Quality Fund Row 105 Crore Remains Unspent as Experts Urge Scientific and Transparent Use Before September 5

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सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे: राष्ट्रीय स्वच्छ हवा कार्यक्रमांतर्गत (एनसीएपी) हवेची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी पुणे महापालिकेला मिळालेला तब्बल १०५ कोटी २५ लाख रुपयांचा निधी अद्याप अखर्चित आहे. हा निधी तातडीने खर्च करण्याचे निर्देश राज्याच्या पर्यावरण आणि वातावरणीय बदल विभागाने महापालिकेला दिले आहेत.

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