Pune Air Quality: पुण्याच्या शुद्ध हवेसाठी मिळाले १०५ कोटी; निधी अखर्चित, पाच सप्टेंबरची अंतिम मुदत, हवा गुणवत्ता निधीवरून कोंडी

पुणे: राष्ट्रीय स्वच्छ हवा कार्यक्रमांतर्गत (एनसीएपी) हवेची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी पुणे महापालिकेला मिळालेला तब्बल १०५ कोटी २५ लाख रुपयांचा निधी अद्याप अखर्चित आहे. हा निधी तातडीने खर्च करण्याचे निर्देश राज्याच्या पर्यावरण आणि वातावरणीय बदल विभागाने महापालिकेला दिले आहेत. .Kunbi Caste: चार विद्यार्थ्यांचे कुणबी प्रमाणपत्र रद्द; इंजिनिअरिंग प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांसह पालक जरांगे यांच्या भेटीला.त्यामुळे हा निधी घाईघाईत किंवा निष्फळ कामांवर न खर्च करता, तो शास्त्रीय आणि पारदर्शक पद्धतीने वापरला जावा, यासाठी ‘पुणे एअर ॲक्शन हब’ने महापालिका आयुक्त नवलकिशोर राम यांना शिफारशी सादर केल्या आहेत..पुणे शहर आणि परिसरासाठी २०२०-२१ ते २०२५-२६ या कालावधीत ‘एनसीएपी’ आणि १५व्या वित्त आयोगांतर्गत हवेच्या गुणवत्तेसाठी विशेष अनुदान देण्यात आले होते. यापैकी आतापर्यंत १६६ कोटी २४ लाख रुपयांचा निधी वापरण्यात आला असून, अद्याप १०५ कोटी २५ लाख रुपये शिल्लक आहेत..या उर्वरित निधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी महापालिकेला पाच सप्टेंबरची अंतिम मुदत देण्यात आली आहे. मुदत जवळ आल्याने केवळ कागदोपत्री पूर्तता करण्यासाठी घाईघाईत हा निधी खर्च न करता, तो शास्त्रीय पद्धतीने वापरला जावा, याकडे या संस्थेने लक्ष वेधले आहे..Jalna News: SRPFच्या २४ वर्षीय जवानाने झाडून घेतली गोळी, दीड वर्षांपूर्वी झालेला भरती; काय घडलं?.\rयाविषयी बोलताना पुणे एअर ॲक्शन हबचे सदस्य रवींद्र सिन्हा म्हणाले, ‘‘नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या पर्यावरण सद्यःस्थिती अहवालातील (ईएसआर) आकडेवारीवर आमच्या शिफारशी आधारित आहेत. उघड्यावर कचरा जाळणे, बांधकामांच्या नियमांचे उल्लंघन आणि मोठ्या प्रमाणावर प्रदूषण करणारी वाहने यावर कडक कारवाई करण्याची गरज आहे. प्रशासनाने सातत्यपूर्ण कारवाई केल्यास प्रदूषणाच्या या मुख्य स्रोतांना नक्कीच आळा घालता येईल.’’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.