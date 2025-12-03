पुणे

Pune Air Pollution : पुण्याची हवा झाली ‘विषारी’; हवेची गुणवत्ता अत्यंत खराब, वाढत्या प्रदूषणावर तज्ज्ञांचा इशारा

Pune AQI poor category : राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिनाच्या पार्श्‍वभूमीवर पुण्यातील हवा गुणवत्ता ‘खराब’ ते ‘अत्यंत खराब’ श्रेणीत नोंदवली गेली असून, प्रशासनाच्या संवेदनशीलतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
पुणे : गेल्या काही दिवसांपासून पुण्याची हवा अधिकच विषारी होत चालली आहे. शहरातील शिवाजीनगर, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ परिसरासह अनेक भागांमध्ये हवेची गुणवत्ता (एक्यूआय) ‘खराब’ ते ‘अत्यंत खराब’ श्रेणीत नोंदविण्यात आली आहे. ‘राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिनाच्या पार्श्‍वभूमीवर नोंदवले गेलेले हे आकडे पर्यावरणासंदर्भातील प्रशासनाच्या संवेदनशीलतेवर मोठा प्रश्‍न उपस्थित करतात,’ अशी भावना पर्यावरणतज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.

