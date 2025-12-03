Pune Air Pollution : पुण्याची हवा झाली ‘विषारी’; हवेची गुणवत्ता अत्यंत खराब, वाढत्या प्रदूषणावर तज्ज्ञांचा इशारा

पुणे : गेल्या काही दिवसांपासून पुण्याची हवा अधिकच विषारी होत चालली आहे. शहरातील शिवाजीनगर, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ परिसरासह अनेक भागांमध्ये हवेची गुणवत्ता (एक्यूआय) ‘खराब’ ते ‘अत्यंत खराब’ श्रेणीत नोंदविण्यात आली आहे. ‘राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिनाच्या पार्श्वभूमीवर नोंदवले गेलेले हे आकडे पर्यावरणासंदर्भातील प्रशासनाच्या संवेदनशीलतेवर मोठा प्रश्न उपस्थित करतात,’ अशी भावना पर्यावरणतज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. .दरवर्षी दोन डिसेंबरला भोपाळ गॅस दुर्घटनेच्या स्मरणार्थ ‘राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिन’ पाळला जातो. १९८४ मध्ये हजारो जीव घेणाऱ्या त्या काळ्या रात्रीने देशाला प्रदूषणाच्या भीषण परिणामांची जाणीव करून दिली. यंदाच्या ‘हरित भविष्यासाठी शाश्वत जीवन’ या संकल्पनेद्वारे पर्यावरणपूरक जीवनशैलीची गरज अधोरेखित केली आहे. भारत हा जगातील पाचवा सर्वाधिक प्रदूषित देश ठरला आहे. राज्यातील अनेक शहरांत पीएम २.५ आणि पीएम १० कणांचे प्रमाण धोकादायक पातळीवर गेले आहे..गेल्या काही दिवसांत शहरातील विविध केंद्रांवर ‘एक्यूआय’चे चिंताजनक आकडे नोंदले गेले आहेत. सध्याची स्थिती अशीच दीर्घकाळ राहिल्यास नागरिकांमध्ये श्वसनविकार, दमा, हृदयरोग आणि फुप्फुसाच्या आजारांची संख्या वाढण्याची भीती तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. शहरातील वाढते वाहतूक प्रदूषण, बांधकामाची धूळ आणि कचरा जाळण्याचे प्रमाण यामुळे परिस्थिती अधिकच गंभीर होत आहे..शहरातील मुळा-मुठा नदीपात्राचा होणारा ऱ्हासही चिंताजनक आहे. औद्योगिक सांडपाणी, घरगुती कचरा, प्लॅस्टिक आणि मलनिस्सारण मिसळल्याने नदीतील ऑक्सिजन आरोग्यदायी पातळीखाली गेल्याचे निरीक्षण नोंदविण्यात आले आहे. परिणामी, पाण्याच्या गुणवत्तेवर परिणाम होऊन ग्रामीण आणि शहरी भागात जलजन्य आजारांची संख्या वाढत आहे. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अधिकाऱ्यांना याबाबत विचारणा करण्याचा प्रयत्न केला असता, त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही..Ratnagiri Crime : खेडमध्ये धक्कादायक घरफोडी! ४.३२ लाखांचे सोनं-रोख पळविले; चोरट्यांनी कुलूप तोडत घराला टाकली लुट.ठोस उपाययोजनेची गरज परीसर संस्थेचे वरिष्ठ प्रकल्प सहाय्यक श्वेता वेर्णेकर म्हणाल्या, ‘‘शहरातील वाढती वाहतूक, बांधकामांमधून उडणारी धूळ आणि कचरा जाळण्याचेaवाढते प्रमाण यामुळे हवेची स्थिती अधिकच गंभीर होत चालली आहे.थंडीतील जास्त आर्द्रता आणि धूरकण एकत्र येऊन धुरके तयार होतात, ज्यामुळे प्रदूषकांचा प्रभाव जमिनीच्या जवळच अडकतो आणि हवेची गुणवत्ता झपाट्याने खालावते. याशिवाय, थंडीत ऊब मिळविण्यासाठी लाकूड किंवा कचरा जाळल्याने सूक्ष्म कण मोठ्या प्रमाणात हवेत मिसळतात. त्यामुळे मागील काही वर्षांत ‘चांगल्या’ हवेच्या दिवसांची संख्या लक्षणीयरीत्या घटल्याचे निरीक्षण नोंदविले गेले आहे. हवेतील या बदलांचा थेट परिणाम नागरिकांच्या आरोग्यावर होत असल्याने यासंदर्भात तातडीने आणि ठोस आणि सातत्यपूर्ण उपाययोजना करणे अत्यावश्यक आहे.’’.प्रदूषण नियंत्रणाची जबाबदारी केवळ सरकारची नसून प्रत्येक नागरिकाचीही आहे. बदलाची सुरुवात घरातून, स्वतःपासून व्हायला हवी. दैनंदिन जीवनात रसायनयुक्त वस्तूंचा वापर कमी करून पर्यावरणपूरक पर्याय स्वीकारणे ही काळाची गरज आहे. समस्या निर्माण झाल्यावर त्यावर उपाययोजना करण्यापेक्षा ती निर्माण होऊच नये, यासाठी आधीच जागरूक पावले उचलणे अधिक प्रभावी ठरते.- डॉ. गुरुदास नुलकर, प्राध्यापक आणि संचालक, शाश्वत विकास केंद्र, गोखले राज्यशास्त्र आणि अर्थशास्त्र संस्थामंगळवारच्या हवेची गुणवत्ता (एक्यूआय)खराबशिवाजीनगरसावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठम्हाडा कॉलनी, लोहगावमध्यमवाकडनिगडीगवळीनगर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.