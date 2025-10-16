Pune Air Quality: पुण्यात हवेची गुणवत्ता घसरली; थंड हवेत अडकले प्रदूषणाचे घटक

पुणे : शहरातील हवेची गुणवत्ता गेल्या काही दिवसांत लक्षणीयरीत्या घसरली आहे. चांगल्या श्रेणीत असलेली हवा आता मध्यम श्रेणीत पोहोचली आहे. पाच ते सहा दिवसांपासून आकाश निरभ्र झाल्यानंतर प्रदूषणाच्या पातळीत झालेला हा बदल स्पष्टपणे जाणवत आहे..महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या (एमपीसीबी) माहितीनुसार, हवामानातील बदल आणि प्रदूषण नियंत्रण घटकांतील अनियमिततेमुळे हवेतील प्रदूषणाचे प्रमाण वाढले आहे. त्यामुळे हवेची गुणवत्ता चिंतेचा विषय ठरत आहे..‘परिसर’ संस्थेच्या वरिष्ठ प्रकल्प सहाय्यक श्वेता वेर्णेकर म्हणाल्या, ‘‘हिवाळ्यात तापमानात घट होते. थंड, दाट हवेचा थर तयार होतो. या थरामुळे प्रदूषणकारी घटक हवेत अडकून राहतात. त्यामुळे उन्हाळा किंवा पावसाळ्याच्या तुलनेत हवेतील प्रदूषणाचे प्रमाण अधिक वाढते. रात्री वाहनांची संख्या कमी असली, तरी अनेक ठिकाणी अनधिकृतपणे कचरा जाळला जातो. त्यामुळे रात्रीच्या वेळीही हवेतील प्रदूषणाचे प्रमाण अधिक दिसते. या गोष्टी लक्षात घेऊन महापालिकेने योग्य उपाययोजना करणे आवश्यक आहे.’’.पुढे त्या म्हणाल्या, ‘‘अलीकडे पावसाचे दिवस जास्त असल्यामुळे हवेतील प्रदूषण कमी होते. कारण पावसामुळे धूळ आणि कण जमिनीवर बसतात. त्यामुळे त्या काळात हवेची गुणवत्ता चांगल्या श्रेणीत होती. मात्र, आता पावसाने विश्रांती घेतल्याने पुन्हा प्रदूषण वाढले असून, हवा मध्यम श्रेणीत गेली आहे. आता दिवाळीच्या फटाक्यांमुळे हवेतील प्रदूषण आणखी वाढून गुणवत्ता निकृष्ट श्रेणीत जाण्याची शक्यता आहे.’’.‘एमपीसीबी’ आणि ‘आयआयटीएम’ यांच्या यंत्रांद्वारे सध्या वाहतूक असलेले चौक, व्यापारी व औद्योगिक परिसर, तसेच निवासी भागातील हवा तपासली जाते. हा डेटा ठरावीक कालावधीनंतर अद्ययावत केला जातो. शहरात गेल्या काही दिवसांपासून हवामान स्वच्छ झाल्याने हवेतील आर्द्रता कमी झाली..त्यामुळे प्रदूषणाचे कण हवेत अधिक काळ राहत आहेत. परिणामी, शहराचा एकूण ‘एअर क्वालिटी इंडेक्स’ (एक्यूआय) मंगळवारी (ता. १४) सायंकाळी पाच वाजता ११७ इतका नोंदवला गेला, जो मध्यम श्रेणीत (१०१-२००) येतो. ‘एअर क्वालिटी अर्ली वॉर्निंग अँड डिसिजन सपोर्ट सिस्टिम’ (एईक्यूएमएस) या सी-डॅक आणि ‘आयआयटीएम’च्या संयुक्त उपक्रमाने प्रसिद्ध केलेल्या आकडेवारीनुसार, पुण्यातील किमान सहा निरीक्षण केंद्रांवर एअर क्वालिटी इंडेक्स १००च्या पुढे नोंदविण्यात आला आहे..Home Minister Amit Shah: दहशतवादी कोठेही सुरक्षित नाहीत: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा; दहशतवाद रोखण्यासाठी कायद्यातही सुधारणा.हवेचा गुणवत्ता निर्देशांकपुणे आणि पिंपरी-चिंचवड परिसरात ‘एमपीसीबी’ची सहा आणि ‘भारतीय उष्ण कटिबंधीय हवामान संस्थे’ची (आयआयटीएम) दहा ठिकाणी हवेची निरीक्षण केंद्रे कार्यरत आहेत. तर पिंपरी-चिंचवड महापालिका हद्दीत चिखलीतील मलनिस्सारण केंद्राजवळ आणि कासारवाडीत नवीन निरीक्षण केंद्रे सुरू होणार आहेत.’’- मंचक जाधव, उपप्रादेशिक अधिकारी, ‘एमपीसीबी’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.