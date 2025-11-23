Pune Airport : पुणे विमानतळावर 'ए-३२१' विमानांची 'भरारी'! प्रवासी क्षमता ४० ने वाढली, एका दिवसातील विक्रमी प्रवासी संख्या ३५ हजारांवर

पुणे : विमान कंपन्यांनी आता ‘ए-३२०’पेक्षा ‘ए-३२१’ प्रकारच्या विमानांचा वापर वाढविला आहे. पुण्यातून दररोज ‘ए-३२१’ प्रकारच्या विमानांची सुमारे ७० हून अधिक उड्डाणे होत आहेत. याची प्रवासी क्षमता तुलनेने जास्त आहे..पुणे विमानतळावरून दररोज सुमारे १०० विमानांचे उड्डाण होते, तर १०० विमाने उतरतात. काही दिवसापूर्वी बहुतांश कंपन्या ‘ए-३२०’ विमानाचा वापर करत होत्या, याची क्षमता १८० प्रवाशांची आहे, तर ‘ए-३२१’ विमानाची प्रवासी क्षमता २२० आहे. विमान बदलल्याने ४० प्रवासी वाढले. पुणे विमानतळावरून काही महिन्यांपूर्वी ‘ए-३२०’ प्रकाराच्या ३५ विमानांचे उड्डाण होत होते. त्याची संख्या आता ७०च्या पुढे गेली आहे. परिणामी, प्रवाशांची संख्या वाढली आहे..काही दिवसांपूर्वी पुणे विमानतळावरून एका दिवसात ३५ हजारांहून अधिक प्रवाशांनी प्रवास केला असून, आतापर्यंतची सर्वांत जास्त संख्या आहे. गेल्या हंगामात ही संख्या सुमारे ३० हजार होती. त्या वेळीही विमानांची दैनंदिन वाहतूक सुमारे २०० होती. आताही विमानांची दैनंदिन वाहतूक सुमारे २०० इतकी आहे..Pune Crime: पिस्तुले तयार करणाऱ्या कारखान्यांवर छापा; पुणे पोलिसांची मध्य प्रदेशातील उमराटी गावात कारवाई!.पुणे विमानतळ देशातील टॉप १० विमानतळांपैकी एक आहे. हवाई दलाचे प्रमुख तळ असल्याने येथून विमानांची संख्या वाढविण्याला मर्यादा येतात. मात्र, पुणे विमानतळावर सेवा देणाऱ्या कंपन्यांनी अनेक मार्गांवर ‘ए-३२१’ विमानांचा वापर वाढविला आहे. परिणामी, जास्त प्रवाशांची वाहतूक होत आहे. कंपन्यांसह प्रवाशांच्या दृष्टीने सोयीचे ठरत आहे.- अमेय जोशी, हवाई वाहतूक अभ्यासक, पुणे.कंपन्यांनी जास्त प्रवासी क्षमता असलेल्या विमानांचा वापर सुरू केला. ‘ए-३२१’ विमानांचा जास्त वापर होत आहे. परिणामी प्रवासी संख्या वाढत आहे. पुण्याहून दिल्लीसह अन्य महत्त्वाच्या शहरांदरम्यान सेवेसाठी या विमानांचा वापर कंपन्या करत आहेत.- संतोष ढोके, विमानतळ संचालक, पुणे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.