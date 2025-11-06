पुणे

Pune Airport : पुणे विमानतळावर एरोमॉलमध्ये प्रवाशांची कोंडी; अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींच्या दौऱ्यामुळे गेट बंद

Pune Airport Travellers Stuck in AeroMall Congestion : पुणे विमानतळावर देशांतर्गत प्रवास करून तासभरात पोहोचणारे प्रवासी, एरोमॉलच्या दोन्ही गेट्सवरील वाहतूक कोंडी आणि अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींच्या दौऱ्यावेळी गेट्स बंद केल्यामुळे पुन्हा तासभर कोंडीत अडकत आहेत, ज्यामुळे प्रवाशांनी समाजमाध्यमांवर नाराजी व्यक्त केली आहे.
Pune Airport Travellers Stuck in AeroMall Congestion

Pune Airport Travellers Stuck in AeroMall Congestion

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : देशांतर्गत विमानाने प्रवास करून प्रवासी तास ते दीड तासांत पुणे विमानतळावर दाखल होतात. मात्र, विमानतळावरून एरोमॉल येथे जाण्यासाठी व एरोमॉल येथून बाहेर पडण्यासाठी त्यांना पुन्हा तेवढाच वेळ खर्ची पडत आहे. अतिमहत्वाच्या व्यक्तींचे दौरे असल्यावर पोलिसांकडून एरोमॉलचे दोन्ही गेट बंद केले जातात. परिणामी प्रवासी एरोमॉलच्या ‘कोंडीत’ अडकून पडत आहेत.

