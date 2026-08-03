Pune Airport: पुणे विमानतळाचा नवा विक्रम! एका दिवसात २१६ विमानांची वाहतूक; ३३ हजार प्रवाशांचा टप्पा पार

पुणे: पुणे विमानतळासाठी रविवारचा (ता. २) दिवस ऐतिहासिक ठरला. रविवारी विमानतळावरून तब्बल १०८ विमानांचे उड्डाण झाले, तर १०८ विमाने पुण्यात उतरली. अशा प्रकारे एकाच दिवसात २१६ विमानांच्या वाहतुकीचा नवा विक्रम पुणे विमानतळावर प्रस्थापित झाला असून, एकाच दिवसातील प्रवासी संख्येने ३३ हजारांचा टप्पा ओलांडला आहे..Leopard Attack: श्वानाच्या धाडसाने बिबट्याला पळवले! पुरंदरात कालवडीवरचा हल्ला फसला, मध्यरात्री रंगला थरार...पुणे विमानतळाच्या यंदाच्या उन्हाळी हंगामात हवाई दलाने विमानतळ प्रशासनाला १५ अतिरिक्त ‘स्लॉट’ (विमान उतरण्याची व उड्डाणाची निर्धारित वेळ) उपलब्ध करून दिले. त्याचा मोठा फायदा आता प्रवाशांना होत असल्याचे दिसत आहे..स्लॉट वाढल्याने पुण्याहून उड्डाण करणाऱ्या विमानांच्या संख्येत वाढ झाली असून, नवीन शहरांसाठी (सेक्टर) विमानसेवा सुरू झाल्याने प्रवाशांची मोठी सोय झाली आहे. यापूर्वी १ जून २०२५ रोजी २१२ विमानांची विक्रमी वाहतूक झाली होती. रविवारी हा विक्रम मोडीत निघून नवीन उच्चांक गाठला गेला..रविवारची सुटी आणि विक्रमी उड्डाणांमुळे विमानतळ अत्यंत व्यस्त होते. मात्र, असे असूनही विमानतळावर ‘पार्किंग बे’ची कोणतीही समस्या निर्माण झाली नाही. विमानांची संख्या वाढल्यावर अनेकदा पार्किंग बे उपलब्ध नसल्याने विमानांना आकाशातच घिरट्या घालाव्या लागतात आणि ‘गो अराऊंड’ द्यावा लागतो. याचा मोठा फटका प्रवाशांना बसतो. परंतु, रविवारी नियोजनबद्ध व्यवस्थापनामुळे एकाही विमानाला ‘गो अराऊंड’ द्यावा लागला नाही. परिणामी विमानतळावर प्रवाशांची गर्दी असली तरीही त्यांची कोणतीही गैरसोय झाली नसल्याचे विमानतळ प्रशासनाने सांगितले..Koyna Dam: कोयनेच्या पाण्याचा मुंबईकडे प्रवास? सर्व्हेने पुन्हा रंगली चर्चा; हजारो कोटींचा खर्च, कोकणात चिंतेचे वातावरण.हवाई दलाकडून मिळालेले १५ अतिरिक्त ‘स्लॉट’ आणि विमानतळ प्रशासनाचे अचूक नियोजन यामुळेच पुण्यातून एकाच दिवसात २१६ विमानांची वाहतूक शक्य झाली आहे. विशेष म्हणजे, विक्रमी उड्डाणे असूनही ‘पार्किंग बे’ची समस्या न भेडसावणे, हे पुणे विमानतळाच्या वाढत्या कार्यक्षमतेचे द्योतक आहे. वाढलेल्या उड्डाणांमुळे प्रवाशांची मोठी सोय झाली आहे.-धैर्यशील वंडेकर, हवाई वाहतूक तज्ज्ञ.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.