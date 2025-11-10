Pune Airport : पुणे विमानतळ झेपावणार नव्या उंचीवर! विस्तारासाेठी केंद्राकडे प्रस्ताव; ३०० एकर जागेची आवश्यकता

पुणे : पुणे विमानतळाच्या विस्तारीकरणासाठी ३०० एकरहून अधिक जागेची आवश्यकता आहे. यासाठी नुकतेच राज्य सरकारने नागरी हवाई वाहतूक मंत्रालयाकडे हा प्रस्ताव पाठविला आहे. या जागेत धावपट्टीचे विस्तारीकरण, खासगी हेलिकॉप्टर आणि विमानांसाठी स्वतंत्र टर्मिनल, विमानांची देखभाल-दुरुस्तीसाठी स्वतंत्र ‘मेंटेनन्स, रिपेअर अँड ओव्हरहॉल’देखील (एमआरओ), पार्किंग-बे वाढविणे आदी कामे केली जाणार असून, हा पुणे विमानतळाच्या विकासातील अत्यंत महत्त्वाचा टप्पा ठरणार आहे. .पुणे विमानतळाच्या विकासासाठी आणि विस्तारीकरणासाठी राज्य सरकार सकारात्मक आहे. यासाठी सुमारे ३०० एकराहून अधिक जागेची आवश्यकता आहे. यात काही जागा खासगी व्यक्तीची आहे, तर काही प्रमाणात जागा ही सरकारी मालकीची आहे. त्या जागेसाठी विमानतळ प्रशासन प्रयत्नशील आहे. लवकरच हा प्रस्ताव संरक्षण मंत्रालयाकडेदेखील पाठविला जाणार आहे. प्रस्तावाला मंजुरी मिळाल्यानंतरच भूसंपादनाच्या हालचालींना वेग येणार आहे..पुणे विमानतळाच्या विस्तारीकरणासाठी ३०० एकर जागेची आवश्यकता आहे. त्यासाठी मोठ्या प्रमाणात भूसंपादन करावे लागणार आहे. यासाठी राज्य सरकारला प्रस्ताव पाठविला होता, तो आता केंद्राकडे पाठविण्यात आला आहे. या जागेत ‘जनरल एव्हिएशन टर्मिनल’ व ‘एमआरओ’ केले जाणार आहे.- मुरलीधर मोहोळ, केंद्रीय नागरी हवाई वाहतूक राज्यमंत्री.Crime: आरजेडीला मत का नाही दिले? आधी वाद घातला, नंतर वृद्धाला क्रूरपणे संपवलं, घटनेनं खळबळ.खासगी विमान, हेलिकॉप्टरसाठी स्वतंत्र टर्मिनल :पुण्याहून खासगी हेलिकॉप्टर आणि चार्टर विमानांची (नॉन-शेड्यूल ऑपरेटर) संख्या वाढत आहे. अशा वाहतुकीसाठी विमानतळावरच स्वतंत्र टर्मिनल बांधणे सोयीचे होणार आहे. यासाठी ‘जनरल एव्हिएशन टर्मिनल’ बांधण्याची संकल्पना आहे. स्वतंत्र टर्मिनल झाल्यास खासगी हेलिकॉप्टर आणि विमानांचे संचलन आणखी सुरळीत तर होईलच, शिवाय याची संख्या येत्या काळात मोठ्या प्रमाणात वाढेल.विमानांच्या देखभाल-दुरुस्तीसाठी पहिल्यादांच स्वतंत्र ‘मेंटेनन्स, रिपेअर अँड ओव्हरहॉल’देखील (एमआरओ) बांधण्याचा प्रस्ताव आहे. हे झाल्यास पुणे विमानतळावरच विमानांची दुरुस्ती आणि देखभाल केली जाईल.धावपट्टीचा विस्तार झाल्यावर मोठ्या विमानांची वाहतूक पुणे विमानतळावरून सुरू होईल. याचा थेट फायदा प्रवाशांना होणार आहे..‘जनरल एव्हिएशन टर्मिनल’चे फायदेवेळेची बचत : प्रवाशांना लांब रांगेत उभे राहावे लागत नाही. चेक-इन, सुरक्षा आणि इमिग्रेशन प्रक्रिया अतिशय कमी वेळेत पूर्ण. प्रवासी थेट त्यांच्या विमानाजवळ जाऊ शकतात.गोपनीयता आणि सुरक्षा : हे टर्मिनल सामान्य प्रवाशांच्या गर्दीपासून वेगळे असल्यामुळे गोपनीयता पाळता येते.महत्त्वाचे व्यक्ती, मोठे उद्योजक आणि राजकीय नेते यांच्यासाठी टर्मिनल सुरक्षित आणि सोईस्कर आहे.या टर्मिनलमध्ये लाउंज, बैठक कक्ष आणि बिझनेस सेंटरसारख्या आधुनिक सुविधा उपलब्ध असतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.