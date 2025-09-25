पुणे

Pune Airport : विमानतळावर ‘कॅट ३ बी’ यंत्रणेचा अभाव; धुके व पावसामुळे विमाने अन्य विमानतळांकडे वळविण्याची वेळ

Flight Delay : पुणे विमानतळावर ‘कॅट ३ बी’ प्रणाली नसल्यामुळे पावसात व धुक्यात विमानसेवा वारंवार विस्कळित होत असून प्रवाशांना मोठा मनस्ताप सहन करावा लागत आहे.
Pune Airport

Pune Airport

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

प्रसाद कानडे

पुणे : पावसाळ्यात पावसामुळे व हिवाळ्यात दाट धुक्यामुळे पुणे विमानतळावरील विमानसेवा वारंवार विस्कळित होते. वैमानिकांना मार्गदर्शन करणारी ‘कॅट ३ बी’ ही अद्ययावत यंत्रणा येथे नसल्याने वैमानिकांना धावपट्टीवरील महत्त्वाचे मार्किंग दिसत नाही. परिणामी त्यांना पुण्याऐवजी अन्य विमानतळ गाठावे लागत आहे. याचा फटका थेट प्रवाशांना बसतो.

Loading content, please wait...
pune
Pune Accident
Weather

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com