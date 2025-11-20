Pune Airport : आंतरराष्ट्रीय प्रवासी ‘रेड चॅनल’च्या कोंडीत, पुणे विमानतळावर ‘ग्रीन चॅनल’ व्यवस्थेचा अभाव; तपासणीत वेळ वाया

प्रसाद कानडेपुणे : आंतरराष्ट्रीय प्रवाशांसाठी अत्यावश्यक असलेली ‘ग्रीन चॅनेल’ची व्यवस्था पुणे विमानतळावर अस्तित्वातच नाही. पुणे विमानतळ प्रशासनाने सीमाशुल्क विभागाला केवळ १० फूट जागा दिली असून, एवढ्या कमी जागेत ‘ग्रीन चॅनेल’ची स्वतंत्र व्यवस्था करणे शक्य नसल्याचे सीमाशुल्क विभागाचे म्हणणे आहे. परिणामी पुणे विमानतळावर दाखल होणाऱ्या प्रवाशांना ‘रेड चॅनेल’मधूनच बाहेर पडावे लागते. याचा सर्वाधिक फटका अशा प्रवाशांना बसतो, ज्यांच्याकडे सीमा शुल्क भरावे लागेल अशी कोणतीही वस्तू नसते. जे प्रवासी स्वयंघोषणा (सेल्फ डिक्लरेशन) देऊन बाहेर पडू इच्छितात, त्यांनादेखील ‘रेड चॅनेल’मधूनच बाहेर पडावे लागते. परिणामी, प्रवाशांचा अनावश्यक तपासणीत तास-दीड तासाचा वेळ वाया जातो. .कोणत्याही आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर आंतरराष्ट्रीय प्रवाशांसाठी ‘रेड व ग्रीन चॅनेल’ची व्यवस्था असते. पुणे विमानतळ मात्र याला अपवाद ठरले आहे. पुणे विमानतळाच्या आंतरराष्ट्रीय प्रवाशांच्या लाउंजमध्ये अवघी १० फूट जागा देण्यात आली असल्याचे सीमा शुल्क विभागाचे म्हणणे आहे. जागेची मर्यादा असल्याने ‘रेड चॅनेल’साठी दोन काउंटर ठेवण्यात आले आहे. ‘ग्रीन चॅनेल’साठी आवश्यक असणारी जागा विमानतळ प्रशासनाने उपलब्ध करून दिली नसल्याने ‘ग्रीन चॅनेल’ची अशी स्वतंत्र व्यवस्था केली नसल्याचे सीमाशुल्क विभागाचे म्हणणे आहे. दोन सरकारी विभागांतील सावळागोंधळाचा फटका प्रवाशांना मात्र सहन करावा लागत आहे..असा बसतो फटकासीमाशुल्क (कस्टम) विभागाकडून पुणे विमानतळावर आंतरराष्ट्रीय प्रवाशांना रेड चॅनेल (सीमा शुल्क भरण्यासाठी अथवा संशयित प्रवाशाची तपासणी करण्यासाठी स्वतंत्र मार्ग) येथून जाण्याची सक्ती केली जातेज्या प्रवाशांकडे सीमा शुल्क भरावे लागेल, अशी कोणतीही वस्तू नसताना त्यांना रेड चॅनेलमधून जावे लागतेअशा प्रवाशांना बॅग चेकिंग रांगेत थांबावे लागतेएका विमानात किमान १८० प्रवासी असतात, प्रत्येक प्रवाशांची तपासणी करण्यासाठी किमान अर्धा ते तास लागतोसर्व प्रवाशांची तपासणी झाल्याखेरीज ‘पार्किंग बे’वर थांबलेल्या विमानाला सीमाशुल्क विभागाकडून मंजुरी (क्लिअरन्स) दिली जात नाही. परिणामी तो ‘पार्किंग बे’ व्यस्त राहतोआंतरराष्ट्रीय विमानांसाठी ‘पार्किंग बे १’ हा राखीव आहे. येथे विमान तपासणीच्या कारणासाठी थांबून ठेवल्यास अन्य आंतरराष्ट्रीय विमानासाठी तो उपलब्ध होत नाही. परिणामी विमानाला ‘रिमोट बे’वर थांबून राहावे लागते. त्या विमान प्रवाशांना विमानात बसूनच राहावे लागते. परिणामी अशा प्रवाशांचा वेळ तर वाया जातोच शिवाय मनस्तापदेखील होतो..‘ग्रीन चॅनेल’ म्हणजे काय?हा मार्ग अशा प्रवाशांसाठी असतो ज्यांच्याकडे सीमाशुल्क आकारणीस पात्र (ड्युटीबल) वस्तू नाहीतप्रवाशांकडे फक्त वैयक्तिक वापरासाठी असलेले सामान, अनुमती मर्यादेतील भेटवस्तू किंवा करमुक्त वस्तू असतातयात प्रवासी स्वतः जाहीर करतात की त्यात सीमा शुल्क द्यावे लागेल अशी कोणती वस्तू नाही‘ग्रीन चॅनेल’मधून जाणाऱ्या प्रवाशांची तपासणी केली जात नाहीप्रवाशाचा संशय अधिकाऱ्यांना आला तर ते तपासणी करू शकतातशक्यतो ‘ग्रीन चॅनेल’मधील प्रवाशांची तपासणी केली जात नाही. परिणामी प्रवाशाचा वेळ वाचतो.Satara Crime: पोलिस असल्याचे भासवून पिंपोड्यात भरदिवसा वृद्धाला लुटले; तीन लाख रुपयांच्या सोन्याच्या अंगठ्या लंपास.‘रेड चॅनल’ म्हणजे काय?हा मार्ग अशा प्रवाशांसाठी असतो ज्यांच्याकडे सीमाशुल्क भरावा लागणारा माल किंवा जाहीर करण्यासारख्या वस्तू आहेतम्हणजेच, प्रवासी अशा वस्तू घेऊन आलेले असतात ज्यांची किंमत शुल्क-मुक्त मर्यादेपेक्षा जास्त आहे किंवा ज्याच्यावर सीमा शुल्क आकारले जाऊ शकतेप्रवासी या मार्गाने जाताना सीमाशुल्क अधिकारी प्रवाशाची व त्यांच्या बॅगेची तपासणी करतातशुल्क लागू होत असेल त्यांच्याकडून शुल्क घेऊन बाहेर सोडले जातेतस्करीचा प्रकार याच चॅनेलमध्ये उघड होतोयात बारकाईने तपासणी केली जात असल्याने प्रवाशांना उशीर होतो..सीमाशुल्क विभागाच्या मागणीनुसार आवश्यक तेवढी जागा त्यांना देऊ केली होती. ‘ग्रीन चॅनेल’मुळे प्रवाशांना मोठा दिलासा मिळतो. त्याचा वापर होणे आवश्यक आहे. ‘ग्रीन चॅनल’संदर्भात प्रवाशांच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या. त्यानुसार सीमाशुल्क विभागाच्या अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन त्यांना या संदर्भात विनंती केली आहे.- संतोष ढोके, विमानतळ संचालक, पुणेविमानतळ प्रशासनाने आम्हाला अवघी दहा फूट जागा दिली आहे. यात आमच्या निरीक्षकांना, अधिकाऱ्यांना बसण्यासाठीसुद्धा जागा नाही. ते उभे राहूनच आपले कर्तव्य बजावतात. अपुऱ्या जागेमुळे ‘ग्रीन चॅनेल’ची व्यवस्था नाही. याचा अर्थ आम्ही सर्वच प्रवाशांना ‘रेड चॅनेल’ची सक्ती केली असे नाही. प्रवाशांना ‘रेड चॅनेल’ची सक्ती नाही.- डी. अनिल, आयुक्त, सीमा शुल्क, पुणे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.