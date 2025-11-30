Pune Airport : मर्यादित उड्डाणे तरीही पुणे विमानतळ ‘टॉप-20’मध्ये; आंतरराष्ट्रीय प्रवाशांमध्ये देशात 19 वे स्थान

पुणे : पुणे विमानतळावर आंतरराष्ट्रीय विमानांची मर्यादित उड्डाणे असतानादेखील आंतरराष्ट्रीय प्रवाशांच्या संख्येत पुणे विमानतळाने देशात १९ व्या स्थानी मजल मारली आहे. ‘ब्युरो ऑफ इमिग्रेशन’ने देशातील ‘टॉप-२०’ शहरांची यादी प्रसिद्ध केली. यात पुणे विमानतळ हे देशात १९ व्या स्थानी आहे. .२०२४ च्या आकडेवारीनुसार, पुणे विमानतळावर १० हजार ६६३ विदेशी पर्यटक दाखल झाले. देशात सर्वाधिक विदेशी पर्यटक दिल्ली विमानतळावर (३२ लाख २४ हजार ६७५) तर सर्वात कमी मदुराई विमानतळावर (१० हजार ५७०) दाखल झाल्याची नोंद आहे..Malegaon Crime: मालेगाव अत्याचार अन् खून प्रकरणात मोठी अपडेट! उज्वल निकम यांची नियुक्ती.पुणे विमानतळ हे वायुदलाचे हवाईतळ आहे. शिवाय आंतरराष्ट्रीय विमानांसाठी आवश्यक असणारी धावपट्टीदेखील येथील विमानतळावर नाही. परिणामी पुणे विमानतळावरून सध्या केवळ दोनच आंतरराष्ट्रीय शहरांसाठी विमानांची वाहतूक होत आहे. यात दुबई आणि बँकॉकचा समावेश आहे. असे असतानादेखील पुणे विमानतळावर दाखल झालेल्या आंतरराष्ट्रीय पर्यटकांची संख्या चांगली आहे..धावपट्टीचे विस्तारीकरण गरजेचेपुण्याहून आंतरराष्ट्रीय विमानांची वाहतूक वाढविण्यासाठी अनेक बाबीवर विमानतळ प्रशासनाला काम करावे लागणार आहेसर्वात आधी धावपट्टीची लांबी वाढविणे गरजेचेधावपट्टीची लांबी २५३५ मीटर (८ हजार ३१६ फूट) इतकी आहे, रुंदी ४५ मीटर आहेधावपट्टीच्या पूर्वेच्या बाजूला ६५० मीटर, पश्चिमेला ३५० मीटर अंतराने धावपट्टी विस्तारीकरणाचा प्रस्ताव आहे.धावपट्टी एक किलोमीटर अंतराने वाढली, तर धावपट्टीची ९ हजार ३१६ फूट इतकी होईलतेव्हा मोठी आंतरराष्ट्रीय विमाने पुणे विमानतळावर उतरू शकतील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.