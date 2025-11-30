पुणे

Pune Airport : मर्यादित उड्डाणे तरीही पुणे विमानतळ ‘टॉप-20’मध्ये; आंतरराष्ट्रीय प्रवाशांमध्ये देशात 19 वे स्थान

Pune Airport's Global Rank : ब्युरो ऑफ इमिग्रेशनने प्रसिद्ध केलेल्या देशातील 'टॉप-२०' शहरांच्या यादीत पुणे विमानतळ १९ व्या स्थानी आहे, जिथे २०२४ मध्ये १० हजार ६६३ विदेशी पर्यटक दाखल झाले. एअरफोर्सचे हवाईतळ आणि लहान धावपट्टीमुळे सध्या केवळ दुबई आणि बँकॉकसाठीच आंतरराष्ट्रीय विमानांची वाहतूक सुरू असतानाही ही वाढ लक्षणीय आहे.
Pune Airport's Global Rank

Pune Airport's Global Rank

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : पुणे विमानतळावर आंतरराष्ट्रीय विमानांची मर्यादित उड्डाणे असतानादेखील आंतरराष्ट्रीय प्रवाशांच्या संख्येत पुणे विमानतळाने देशात १९ व्या स्थानी मजल मारली आहे. ‘ब्युरो ऑफ इमिग्रेशन’ने देशातील ‘टॉप-२०’ शहरांची यादी प्रसिद्ध केली. यात पुणे विमानतळ हे देशात १९ व्या स्थानी आहे.

Loading content, please wait...
pune
Airport
airports
pune airport

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com