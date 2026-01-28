पुणे

Pune News: पुणे विमानतळ ‘एएसक्यू’ सर्वेक्षणात पहिले; पाचपैकी मिळवले ४.९६ गुण, सेवेच्या दर्जात सातत्याने वाढ!

ASQ survey airport passenger satisfaction India: पुणे विमानतळाने एएसक्यू सर्वेक्षणात मिळवला पहिला क्रमांक; प्रवासी सेवेत सातत्याने सुधारणा
Pune Airport terminal, which topped the ASQ survey with an impressive 4.96 out of 5 rating for service quality.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
पुणे: पुणे विमानतळाने एअरपोर्ट्स कौन्सिल इंटरनॅशनलच्या (एसीआय) एअरपोर्ट सर्व्हिस क्वालिटी (एएसक्यू) सर्वेक्षणात २०२५ च्या तिसऱ्या (जुलै-सप्टेंबर) आणि चौथ्या (ऑक्टोबर-डिसेंबर) तिमाहीत पहिला क्रमांक मिळविला आहे. पाचपैकी ४.९६ गुण मिळवत प्रवासी सेवा दर्जामध्ये सुधारणा झाल्यामुळे सेवेच्या दर्जात सातत्याने वाढ झाल्याचे सर्वेक्षणातून समोर आले आहे.

