Pune News: पुणे विमानतळ ‘एएसक्यू’ सर्वेक्षणात पहिले; पाचपैकी मिळवले ४.९६ गुण, सेवेच्या दर्जात सातत्याने वाढ!

पुणे: पुणे विमानतळाने एअरपोर्ट्स कौन्सिल इंटरनॅशनलच्या (एसीआय) एअरपोर्ट सर्व्हिस क्वालिटी (एएसक्यू) सर्वेक्षणात २०२५ च्या तिसऱ्या (जुलै-सप्टेंबर) आणि चौथ्या (ऑक्टोबर-डिसेंबर) तिमाहीत पहिला क्रमांक मिळविला आहे. पाचपैकी ४.९६ गुण मिळवत प्रवासी सेवा दर्जामध्ये सुधारणा झाल्यामुळे सेवेच्या दर्जात सातत्याने वाढ झाल्याचे सर्वेक्षणातून समोर आले आहे..विमानतळावर प्रवाशांना दिल्या जाणाऱ्या सुविधा, स्वच्छता, सुरक्षा व्यवस्था, वेळेचे नियोजन, कर्मचारी सेवा आणि एकूणच प्रवासाचा अनुभव या सर्व बाबींमध्ये पुणे विमानतळाने सर्वोच्च दर्जा राखल्यामुळे गुणांमध्ये फायदा झाला आहे..यासाठी विमानतळ प्रशासन, सीआयएसएफ, चयएअरलाईन्स तसेच सर्व फ्रंटलाईन कर्मचाऱ्यांचे समन्वयपूर्ण योजना महत्त्वाच्या ठरल्या आहेत. पुणे विमानतळावर नवीन टर्मिनल सुरू झाल्यानंतर विमान उड्डाणांची संख्या वाढली आहे. शिवाय, प्रवासी सुविधांच्या बाबतीत दर्जाही सुधारला आहे. देशातील व्यस्त विमानतळामध्ये पुणे विमानतळाचा समावेश आहे. दुसरीकडे प्रवाशांना सेवा देण्यामध्ये पुणे विमानतळावर सुधारणा होत आहे, त्याचा फायदा प्रवाशांना होत आहे..एसीआय, एएसक्यू सर्वेक्षणात क्यू तीन आणि क्यू चारमध्ये पुणे विमानतळाला पाचपैकी ४.९६ गुणांसह प्रथम क्रमांक मिळणे, ही अभिमानाची बाब आहे. जागतिक दर्जाच्या प्रवासी सुविधा देण्याच्या वचनबद्धतेचे हे प्रतीक आहे. भविष्यातही प्रवाशांना अधिक चांगल्या आणि दर्जेदार सेवा देण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत.- मुरलीधर मोहोळ, केंद्रीय नागरी हवाई वाहतूक राज्यमंत्री.असे होते निकषस्वच्छतागृह स्थितीचा सर्वेक्षणात विचार करण्यात आला. याशिवाय विमानतळावर प्रवास करताना प्रवेशद्वारावर लागणारा वेळ, टर्मिनलमधील स्वच्छता, चेक इन व सेक्युरिटी काउंटरमध्ये प्रवाशांना मिळणारी सेवा, कर्मचाऱ्यांकडून विमान प्रवाशांना मिळणारी वागणूक यासह इतर २६ निकषांद्वारे गुणवत्ता तपासणी करण्यात आली.