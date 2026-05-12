Pune Airport: पुणे विमानतळाच्या जुन्या टर्मिनलसाठी ऑगस्टची प्रतीक्षा: सुरक्षा उपकरणे उपलब्ध नाहीत, ५०० प्रवाशांच्या बसण्याची सोय हाेणार!

पुणे : पुणे विमानतळाच्या जुन्या टर्मिनलमधील अभियांत्रिकी व विद्युत विभागाची कामे पूर्ण झाली आहेत. प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी आवश्यक असलेली उपकरणे अद्याप दाखल झाली नाहीत. मेअखेर उपकरणे टर्मिनलमध्ये बसविली जातील. त्यावेळी 'बिकास'कडे (ब्यूरो ऑफ सिव्हिल एव्हिएशन सिक्युरिटी) प्रस्ताव सादर केला जाईल. त्यांच्या पाहणीनंतरच टर्मिनल खुले होईल. यासाठी आणखी दोन ते तीन महिने लागतील. .भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाने पुणे विमानतळाच्या जुन्या टर्मिनलच्या विकासासाठी सुमारे २४ कोटी रुपयांचा खर्च केला. यामुळे केवळ प्रवासी सुविधेत वाढ झाली असून, टर्मिनलच्या प्रवासी वहन क्षमतेतही मोठी वाढ झाली आहे. यामुळे आता तासाला तीन हजार प्रवासी हाताळले जाऊ शकतात. वर्षाला १५ लाख अतिरिक्त प्रवासी पुणे विमानतळावरून प्रवास करू शकणार आहेत..दोन्ही टर्मिनल जोडलीजुने व नवीन टर्मिनल एकमेकांना जोडले आहे. दोन्ही टर्मिनलच्या वरच्या मजल्यावरील सुरक्षा प्रतीक्षा क्षेत्रे (सिक्युरिटी होल्ड एरिया) एकमेकांना जोडली आहेत. त्यामुळे प्रवाशांना एका टर्मिनलमधून दुसऱ्या टर्मिनलमध्ये सहज जाता येईल. याचा फायदा गर्दीचे व्यवस्थापन करण्यासाठी होणार आहे. शिवाय प्रतीक्षा क्षेत्राचा विस्तार झाल्याने एकाच वेळी किमान ५०० प्रवाशांना बसण्याची सोय झाली आहे..जुन्या टर्मिनलचे काम पूर्ण झाले असून, लवकरच सुरक्षा उपकरणे बसवली जातील. त्यानंतर 'बिकास'कडून पाहणी केली जाईल. त्यांच्या सूचनेनुसार आवश्यक बदल करून जुलै किंवा ऑगस्टमध्ये टर्मिनल प्रवाशांसाठी खुले करण्याची परवानगी मिळण्याची शक्यता आहे.''- संतोष ढोके, विमानतळ संचालक, पुणे.४८ 'चेक-इन' काउंटरदोन्ही टर्मिनल मिळून संख्या वाढविल्यामुळे प्रवाशांना रांगेत थांबावे लागणार नाहीरोज ३५ हजार प्रवासीपुणे विमानतळ आता दररोज सुमारे ३५ हजार प्रवाशांना सेवा देत आहे.जलद सुरक्षा आणि बोर्डिंग प्रक्रिया.प्रवाशांसाठी ४ नवीन एक्सरे मशीन आणि दोन नवे बोर्डिंग गेट कार्यान्वित४० शहरांशी कनेक्टिव्हिटीपुणे आता देशातील ४० महत्त्वाच्या शहरांशी जोडले गेले.प्रतीक्षा क्षेत्राचा विस्तारप्रवाशांच्या सोयीसाठी वेटिंग एरिया वाढवण्यात आला असून नवीन निर्गमन द्वार सुरू केले आहे.