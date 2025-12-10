Plane Service : पुणे विमानतळावरील उड्डाणे सुरळीत होण्याच्या मार्गावर

पुणे - गेल्या आठवडाभरात सातत्याने विमानांचे रद्द होणारे उड्डाण आणि विलंबामुळे त्रस्त झालेल्या प्रवाशांना आता दिलासा मिळू लागला आहे. पुणे आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर उड्डाण रद्द होणारी आणि उशिराने उड्डाण करणारी विमानांची संख्या घटली आहे. यामुळे प्रवाशांच्या वेळापत्रकात सुधारणा झाली असून विमानतळाची एकूण कार्यक्षमताही वाढताना दिसत आहे..‘इंडिगो’ने वैमानिकांच्या एफडीटीएल या नव्या सुधारणांच्या बाबतीत दाखविलेल्या निष्काळजीपणामुळे केवळ पुण्यातीलच नाहीतर देशातील लाखो प्रवाशांना मोठा मनस्ताप सहन करावा लागला आहे. १ ते ९ डिसेंबर दरम्यान पुणे विमानतळावरून इंडिगोच्या विमानांची होणारी उड्डाणे मोठ्या प्रमाणात रद्द झाली..या काळात तब्बल २०८ विमानांची उड्डाणे रद्द झाली तर १०१ विमानांना मोठा उशीर झाला. या कालावधीतील सुरुवातीला उड्डाण रद्द होण्याचे प्रमाण अत्यंत चिंताजनक होते. चार डिसेंबरला ९६ उड्डाणांपैकी ३५ उड्डाणे रद्द झाली होती, तर पाच डिसेंबरला हा आकडा तब्बल ५३ वर गेला होता. उशीर होणाऱ्या उड्डाणांची संख्या देखील त्या दोन दिवसांत वाढून सहा डिसेंबरला २६ आणि ३० पर्यंत पोहोचली होती.मात्र त्यानंतर सकारात्मक बदल दिसून आला आहे. रविवारी (ता.७) ३० उड्डाणे रद्द झाली तर सोमवारी (ता. ८) हा आकडा २२ पर्यंत खाली आला होता. तर मंगळवारी (ता. ९) १० वर स्थिरावला. उशीर झालेल्या उड्डाणांचा आकडाही अनुक्रमे चार, तीन आणि दोन वर घसरला आहे..प्रवाशांच्या तक्रारीतही घट झाली -उड्डाणातील ही अनियमितता प्रवाशांसाठी मोठी डोकेदुखी ठरली आहे. नियंत्रण कक्षातील वाढलेला समन्वय, वाहतूक मार्गांचे पुनर्नियोजन आणि विमानकंपन्यांशी तातडीचे संवाद या उपायांमुळे उड्डाणांचा वेळापत्रक सुधारलेले आहे. उड्डाणाबाबत प्रवाशांच्या तक्रारीतही घट झाली आहे.उड्डाण वेळेत होत असल्याने त्यांच्या पुढील प्रवास नियोजनाला मदत होत आहे. उड्डाणास विलंब होण्याचे प्रमाणे घटल्याने प्रवाशांना मोठा दिलासा मिळाला आहे..‘इंडिगो’ने काही तांत्रिक कारणास्तव आपली सेवा रद्द केली. याचा प्रवाशांना मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे. मात्र अन्य विमान कंपन्यांची सेवा सुरु होती. या गोंधळादरम्यान प्रवाशांना आवश्यक ती मदत पुरविण्यासाठी विमानतळावरील सर्व पथके कार्यरत होते.- संतोष ढोके, विमानतळ संचालक, पुणे.तारीख - नियोजित विमाने - रद्द झालेले उड्डाणे - विलंबाने उड्डाण१ डिसेंबर - १०२ - ०४ - ०५२ डिसेंबर - ९४ - ०२ - ०७३ डिसेंबर - १०० - १४ - १७४ डिसेंबर - ९६ - ३५ - २६५ डिसेंबर - १०३ - ५३ - ३०६ डिसेंबर - ८७ - ३८ - ०७७ डिसेंबर - १०२ - ३० - ०४८ डिसेंबर - १०२ - २२ - ०३९ डिसेंबर - ९४ - १० - ०२एकूण - - ८८० - २०८ - १०१.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.