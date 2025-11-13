पुणे

Pune Airport: दिल्ली स्फोटानंतर पुणे विमानतळावर कडक तपासणी; प्रवाशांना वेळेच्या किमान तीन तास आधी दाखल होण्याची सूचना

Pre-Boarding Security Checks at Pune Airport: पुणे विमानतळावर प्रवाशांची आता बोर्डिंग गेटवर एरोब्रिजवर जाण्यापूर्वीदेखील तपासणी सुरू झाली आहे. प्रवासी विमानात चढण्यापूर्वी ही तपासणी केली जात आहे. दिल्ली कार स्फोटाच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला.
सकाळ वृत्तसेवा
