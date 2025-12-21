पुणे

Pune Airport: खासगी हेलिकॉप्टर, विमानांची भरारी; पुण्यात दिवसाला १२ तर महिन्याला ३२० हून अधिक उड्डाणे

Impact of Air Force Operations on Civil Aviation: पुणे विमानतळावर खासगी हेलिकॉप्टर व विमानांच्या उड्डाणात लक्षणीय वाढ झाली आहे. नॉन-शेड्यूल्ड फ्लाइट ऑपरेशनमुळे उत्पन्न वाढले, मात्र पार्किंग व स्लॉटची अडचण कायम.
Pune Airport

Pune Airport

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

प्रसाद कानडे

पुणे : पुण्याहून खासगी हेलिकॉप्टर व विमानांच्या उड्डाणात वाढ झाली आहे. महिन्याला सुमारे ३२० हून अधिक विमान व हेलिकॉप्टरची वाहतूक पुणे विमानतळावरून होत आहे. निवडणुकांच्या काळात ही संख्या आणखी वाढते.

Loading content, please wait...
pune
Aircraft
Airport
Traffic

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com