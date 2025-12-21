Pune Airport: खासगी हेलिकॉप्टर, विमानांची भरारी; पुण्यात दिवसाला १२ तर महिन्याला ३२० हून अधिक उड्डाणे

प्रसाद कानडे पुणे : पुण्याहून खासगी हेलिकॉप्टर व विमानांच्या उड्डाणात वाढ झाली आहे. महिन्याला सुमारे ३२० हून अधिक विमान व हेलिकॉप्टरची वाहतूक पुणे विमानतळावरून होत आहे. निवडणुकांच्या काळात ही संख्या आणखी वाढते..पुणे विमानतळ हे हवाई दलाचे तळ असल्याने येथे लढाऊ विमानांचा सराव होतो. याचा परिणाम साहजिकच प्रवासी विमानांच्या व हेलिकॉप्टर सेवेवर होतो. असे असले तरीही पुण्यातून नॉन-शेड्यूल्ड फ्लाइट ऑपरेशनची (एनएसओपी) संख्या वाढत आहे. दररोज सुमारे १२ खासगी हेलिकॉप्टर व विमानांचे उड्डाण होत आहे. यापूर्वी ही संख्या पाच ते सहा इतकी होती..पुणे विमानतळावरून दररोज सुमारे २०० प्रवासी विमानांची वाहतूक होते, तर खासगी हेलिकॉप्टर व विमानांची संख्या सुमारे १० ते १२ इतकी आहे. येत्या काळात यात आणखी वाढ होण्याची शक्यता आहे. अशा नॉन शेड्यूल वाहतुकीमुळे पुणे विमानतळाला मात्र ‘आरएनएफसी’(रूट नेव्हिगेशन फॅसिलिटी चार्जेस) व पार्किंग शुल्क मोठ्या प्रमाणात मिळते. असे असले तरीही पुणे विमानतळावर खासगी विमान व हेलिकॉप्टरसाठी स्वतंत्र पार्किंग बे नसल्याने अशा विमानांना ‘टॅक्सी वे’ अथवा ‘हँगर’ जवळ ठेवण्यात येते..खासगी हेलिकॉप्टर,विमानांच्या सेवेत अडचणीपुणे विमानतळ हे हवाई दलाचे तळ असल्याने खासगी विमानांना व हेलिकॉप्टरला स्लॉट मिळत नाहीमर्यादित स्लॉटमध्ये वाहतूक करावी लागतेस्वतंत्र ‘पार्किंग बे’ नसल्याने देखील मोठी अडचण निर्माण होते.स्वतंत्र टर्मिनल नसल्याचा देखील फटका बसतो.Nashik Airport Expansion : सिंहस्थ कुंभमेळा तयारीला गती! नाशिक विमानतळाच्या विस्तारीकरणास प्रशासकीय मान्यता; नवीन टर्मिनल इमारतीसाठी ५५६ कोटींचा खर्च.प्रस्ताव दिला पण...पुणे विमानतळाच्या विस्तारीकरणाचा प्रश्न अद्यापप्रलंबितच आहेविस्तारीकरणासाठी सुमारे ३०० एकर जागेची आवश्यकता आहेहा प्रस्ताव राज्य सरकारने नागरी हवाई वाहतूक मंत्रालयाकडे पाठविला आहे, मात्र तो अद्याप विचाराधीन आहेया जागेत धावपट्टीचे विस्तारीकरण, खासगी हेलिकॉप्टर व विमानांसाठी स्वतंत्र टर्मिनल, विमानांची देखभाल - दुरुस्तीसाठी स्वतंत्र जागा (एमआरओ), पार्किंग बे वाढविणे आदी कामे केली जाणार आहेत..गेल्या काही महिन्यांत पुणे विमानतळावरून खासगी हेलिकॉप्टर व विमानाची संख्या वाढली आहे. दररोज सुमारे १२ खासगी विमानांची वाहतूक होत आहे. यामुळे विमानतळाच्या उत्पन्नात वाढ होतच आहे शिवाय कमी वेळेत प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांची देखील मोठी सोय होते.- संतोष ढोके, विमानतळ संचालक, पुणे पुणे हे आयटी, ऑटोमोबाईल यांसारख्या महत्त्वाच्या उद्योगांचे केंद्र असल्यामुळे येथे ‘एनएसओपी’ला मोठी मागणी आहे. वेळेची बचत, सोयीनुसार प्रवास यामुळे अनेक महत्त्वाचे क्षेत्र या सेवेवर अवलंबून असतात. पुणे विमानतळावर मोठी मागणी असून देखील पुरेशा सुविधा नसल्यामुळे पुण्याच्या भविष्याचा विचार करता त्या उभारणे अत्यावश्यक आहे. - धैर्यशील वंडेकर, हवाई वाहतूकतज्ज्ञ.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.