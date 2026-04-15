Pune Airport: पुणे विमानतळ धावपट्टीचे काम पावसाळ्यानंतरच; उन्हाळी हंगामामुळे दुरुस्ती लांबणीवर, ‘नोटम’ कालावधीत काम होणार!

पुणे: पुणे विमानतळाच्या धावपट्टीच्या नूतनीकरणाचे (रिकार्पेटिंग) काम आता पावसाळ्यानंतरच होण्याची शक्यता आहे. हवाई दलाने दिलेल्या 'नोटम'च्या (नोटीस टू एअरमन) वेळेतच हे काम केले जाणार असल्याने, प्रवाशांची विमानसेवा कोणत्याही अडथळ्याविना सुरळीत सुरू राहणार आहे..पुणे विमानतळाच्या धावपट्टीचे काम एप्रिलमध्ये सुरू होणे अपेक्षित होते, मात्र एप्रिलचा पंधरवडा उलटूनही कामाला सुरुवात झालेली नाही. उन्हाळी हंगामामुळे प्रवाशांची वाढती संख्या लक्षात घेता, विमान कंपन्यांनी सेवा खंडित करण्यास विरोध दर्शविला होता. परिणामी, हवाई दलाने प्रवासी वाहतूक बंद असलेल्या 'नोटम'च्या वेळेतच दुरुस्ती करण्याचा निर्णय घेतला आहे. श्रीनगर विमानतळावरही अशाच कारणामुळे काम पुढे ढकलण्यात आले आहे..'नोटम' कालावधीत काम होणारपुणे विमानतळावरून लढाऊ आणि प्रवासी अशा दोन्ही विमानांची उड्डाणे होतात. धावपट्टी विस्तारीकरणासाठी काही काळ ती बंद ठेवण्याच्या सूचना हवाई दलाने दिल्या होत्या. मात्र, प्रवाशांची गैरसोय टाळण्यासाठी आता केवळ 'नोटम' कालावधीतच काम होईल..धावपट्टीच्या कामाबाबत वरिष्ठ स्तरावर चर्चा सुरू आहे. काम कधी सुरू होईल, हे निश्चित सांगता येणार नाही. मात्र, ते 'नोटम'च्या काळातच केले जाईल.''- संतोष ढोके, विमानतळ संचालक, पुणे