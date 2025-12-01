Pune Airport : पुणे विमानतळ आता 'एआय'च्या निगराणीत, ६० गाड्यांवर कारवाई; कॅब-रिक्षांसाठी दोन दिवसांत निश्चित जागा

पुणे : पुणे विमानतळाच्या सुरक्षेसाठी परिसरातील दोन रस्त्यावर ‘एआय’ आधारित कॅमेरे बसविण्यात आले आहेत. त्या माध्यमातून आतापर्यंत ६० हुन अधिक वाहनांवर कारवाई करण्यात आली आहे. प्रवाशांची गैरसोय टाळण्यासाठी आता वाहतूक पोलिस परिसरातील एखादी जागा कॅब व रिक्षांसाठी निश्चित करणार आहेत. या जागेतच त्यांनी प्रवाशांना सोडून परत जाणे अपेक्षीत असून वेळेचे देखील बंधन असणार आहे. येत्या दोन दिवसांत वाहतूक पोलिस याबाबत निर्णय घेणार आहेत..सुरक्षा यंत्रणांनी पुणे विमानतळाच्या सुरक्षेला धोका असल्याचा अलर्ट दिल्यानंतर पुणे पोलिसांनी युद्धपातळीवर विमानतळाच्या परिसरात ‘एआय’ आधारित कॅमेरे बसविले. परिसरातील सुरक्षा वाढविणे हा कॅमेरे बसविण्याचा मुख्य हेतू होता. विमानतळाच्या परिसरात बेकायदेशीरपणे थांबणाऱ्या वाहनांमुळे देखील सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण झाला होता, शिवाय यामुळे वाहतूक कोंडी देखील मोठ्या प्रमाणात होत होती. विशेषतः रात्रीच्या वेळी या भागात होणाऱ्या कोंडीमुळे अनेकदा प्रवासी विमानतळावर वेळेवर पोहोचू न शकल्याने ते प्रवास करू शकले नाही. या पार्श्वभूमीवर वाहतूक कोंडीवर उपाय शोधण्यासाठी गेल्या अनेक दिवसांपासून प्रयत्न सुरू होते..जागेला मार्किंग करणारवाहतूक पोलिस पुन्हा एकदा पुणे विमानतळाच्या परिसरातील दोन्ही प्रमुख रस्त्यांची पाहणी करणार आहेत. त्यानंतर कोणती जागा रिक्षा व कॅब यांना थांबण्यासाठी निश्चित करायची हे ठरविण्यात येणार आहे. हे ठरल्यावर त्या जागेला मार्किंग केले जाईल. जेणेकरून प्रवाशांना सोडण्यासाठी अथवा घेऊन जाण्यासाठी येणाऱ्या कॅब व रिक्षा त्याच जागी थांबतील. अन्य ठिकाणी थांबल्यास त्यांच्यावर लगेच कारवाई होणार आहे..Pune Cyber Crime : शेअर बाजारात गुंतवणुकीच्या आमिषाने चार जणांची ४३ लाख १७ हजारांची फसवणूक; मगरपट्टा, बोपोडीतील नागरिक जाळ्यात.दोन दिवसांत साठहून अधिक वाहनांवर कारवाई केली आहे. केवळ कारवाई करणे हा हेतू नाही, तर त्या परिसरातील बेकायदेशीर पार्किंग व वाहतूक कोंडीला आळा घालणे हे महत्त्वाचे आहे. हे करीत असताना सामान्य नागरिक, प्रवाशांना त्रास होणार नाही याची काळजी घेतली जात आहे.- हिंमत जाधव, पोलिस उपायुक्त, वाहतूक शाखा, पुणे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.