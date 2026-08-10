Pune Airport: पुणे विमानतळावर विमानांचा नवा विक्रम! एकाच दिवसात २१९ विमानांची वाहतूक, नवीन शहरांशी कनेक्टिव्हिटी

पुणे: पुणे विमानतळासाठी रविवारचा दिवस ऐतिहासिक ठरला. विमानतळावर ११० विमानांचे आगमन, तर १०९ विमानांचे प्रस्थान झाले. अशा प्रकारे एकाच दिवसात २१९ विमानांच्या वाहतुकीचा नवा विक्रम प्रस्थापित झाला. मागच्या रविवारी पुणे विमानतळावरून २१६ विमानांची वाहतूक झाली होती. पुणे विमानतळावरून दोन नवीन सेवा सुरू झाल्याने विमानांची वाहतूक वाढली आहे..Nighoj Tourism: पावसात खुलले निघोजचे रांजणखळगे! फेसाळ धबधबे, झुलता पूल अन् हिरवाईने पर्यटक मंत्रमुग्ध.पुणे विमानतळाच्या यंदाच्या उन्हाळी हंगामात हवाई दलाने प्रशासनाला १५ अतिरिक्त ‘स्लॉट’ (विमान उतरण्याची व उड्डाणाची निर्धारित वेळ) उपलब्ध करून दिले. त्याचा मोठा फायदा आता प्रवाशांना होत आहे..‘स्लॉट’ वाढल्याने पुण्याहून उड्डाण करणाऱ्या विमानांच्या संख्येत वाढ झाली असून, नवीन शहरांसाठी विमानसेवा सुरू झाल्याने प्रवाशांची मोठी सोय झाली आहे. यापूर्वी एक जून २०२५ ला २१२ विमानांची विक्रमी वाहतूक झाली होती. गेल्या रविवारी (ता. २) २१६ विमानांची वाहतूक झाली, तर यंदाच्या रविवारी हा विक्रम मोडीत काढून नवीन उच्चांक गाठला..नव्या टर्मिनलच्या माध्यमातून प्रवाशांना जागतिक दर्जाच्या सुविधा देण्यासोबतच देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय कनेक्टिव्हिटी वाढविणे हे आमचे ध्येय आहे. जळगाव, गोवा या नव्या मार्गांमुळे प्रवाशांचा वेळ वाचेल व व्यापार-पर्यटनाला चालना मिळेल.- मुरलीधर मोहोळ, केंद्रीय नागरी हवाई वाहतूक राज्यमंत्री.या दोन नवीन सेवा सुरू१) फ्लाय ९१ - मोपा (गोवा) ते जळगावविमान क्रमांक : आयसी १४०५/ ५२०६हे विमान सायंकाळी ७.१५ वाजता मोपा (गोवा) येथून पुण्यात आगमन आणि सायंकाळी ७.४५ वाजता जळगावसाठी उड्डाण.२) स्पाइसजेट - मोपा (गोवा) ते मुंबई (व्हाया पुणे)विमान क्रमांक : एसजी ९००२/९०४४हे विमान सायंकाळी ७.२० वाजता मोपा (गोवा) येथून पुण्यात आगमन आणि रात्री ८.०० वाजता मुंबईसाठी उड्डाण..पुण्याहून ३८ शहरांसाठी विमानसेवापुणे विमानतळावरून देशांतर्गत ३५ शहरांना विमानसेवा सुरू आहे.तीन आंतरराष्ट्रीय सेवा : दुबई, अबुधाबी, बँकॉक.देशातील या प्रमुख थेट सेवा : नवी दिल्ली, बंगळूर, चेन्नई,कोलकाता, हैदराबाद, अहमदाबाद, मुंबई.प्रादेशिक व द्वितीय श्रेणीतील शहरे : जळगाव, सिंधुदुर्ग, नांदेड, कोची,चंडीगढ, गुवाहाटी, अमृतसर, राजकोट, किशनगड, जोधपूर, बागडोगरा, सुरत, देहराडून, वाराणसी, हुबळी आणि भुवनेश्वर.विमान उड्डाण.Pune Wildlife: २० वर्षांनंतर दुर्मीळ चौशिंगा हरणाचे दर्शन! पुण्याच्या टेकड्यांत निसर्गाचा अनमोल ठेवा अजूनही जिवंत.दृष्टिक्षेपात८ डिसेंबर २०२४ : २०४१ जून २०२५ : २१२२ ऑगस्ट २०२६ : २१६९ ऑगस्ट २०२६ : २१९(नवीन विक्रम) .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.