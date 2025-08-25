Pune Airport : विमानाच्या खिडकीचे आतील आवरण निघाले; पुण्याहून दिल्लीला जाणाऱ्या विमानातील घटना

पुणे : पुण्याहून दिल्लीला जाणाऱ्या एअर इंडियाच्या विमानाच्या (एआय ८७४) खिडकीचे आतील बाजूचे आवरण निघाले. यामुळे प्रवाशांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले. पुण्याहून विमानाने उड्डाण घेण्यापूर्वी काही प्रवाशांच्या ही बाब लक्षात आली. मात्र विमान कंपनीने याकडे दुर्लक्ष करीत दिल्लीसाठी उड्डाण केल्याचा आरोप प्रवाशांनी केला आहे. ही घटना शनिवारी रात्री घडली. .पुण्याहून दिल्लीसाठी शनिवारी रात्री साडे आठच्या सुमारास विमानाचे उड्डाण होणार होते. तत्पूर्वी ‘१० अ’ सीटवर बसलेल्या प्रवाशाने आपल्या जवळच्या खिडकीच्या आतील बाजूचे आवरण निघाले असल्याचे पाहिले. त्यानंतर त्यांनी ही बाब विमानातील कर्मचाऱ्यांच्या निदर्शनास आणून दिली. तांत्रिक विभागाकडून तपासणी करण्यासाठी वेळ नव्हता. .Pune News : 'तो' तरुण सिंहगडावरुन बेपत्ता झालाच नाही, प्रकरणाला वेगळं वळणं ; नेमकं काय घडलं?.त्यामुळे या सूचनेकडे दुर्लक्ष करून विमानाचे उड्डाण दिल्लीसाठी केले असल्याचे दीपक त्यागी या प्रवाशाने समाजमाध्यमावर म्हटले आहे. दरम्यान, एअर इंडियाने याची दखल घेतली असून, चौकशीचे आदेश दिले आहेत. अशीच घटना काही दिवसांपूर्वी पुण्याला येणाऱ्या विमानाच्या बाबतीत घडली होती..त्या वेळी विमान हवेत असताना खिडकीचे आवरण निघाले होते. यामुळे थेट विमानाला धोका नसला तरीही विमानाच्या देखभाल व दुरुस्तीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होते. शिवाय अहमदाबाद विमान अपघातानंतर प्रवासी विमान प्रवासाच्या बाबतीत अधिकच सजग झाले असल्याने अशा घटनांमुळे त्यांच्या मनात भीती निर्माण होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.