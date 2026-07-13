पुणे

Pune Airport: पुणे विमानतळाचे जुने टर्मिनल ‘बिकास’च्या प्रतीक्षेत; दीड वर्षापासून बंद, पुनर्विकासासाठी २४ कोटी रुपयांचा खर्च

BCAS inspection delaying reopening of Pune Airport old terminal: २४ कोटींचा पुनर्विकास पूर्ण, सुरक्षा उपकरणे बसली तरी बीकासची पाहणी न झाल्याने जुने टर्मिनल दीड वर्षांपासून बंदच; प्रवाशांना नव्या सुविधांचा लाभ मिळण्यास विलंब
₹24 Crore Upgrade Finished; Pune Airport's Old Terminal Yet to Reopen

24 Crore Upgrade Finished; Pune Airport's Old Terminal Yet to Reopen

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे: पुणे विमानतळाच्या जुन्या टर्मिनलच्या पुनर्विकासासाठी २४ कोटी रुपयांचा खर्च झाला. आवश्यक ती सर्व कामे झाली, तरीही हे टर्मिनल खुले होण्यासाठी आणखी काही महिने लागण्याची शक्यता आहे. विमानतळ अथवा टर्मिनल कार्यान्वित होण्यापूर्वी ‘बिकास’च्या (ब्यूरो ऑफ सिव्हिल एव्हिएशन सिक्युरिटी) पथकाने पाहणी करून त्याला मंजुरी देणे आवश्यक आहे. मात्र पथकाने पाहणीच केली नसल्याने आणखी काही महिने लागण्याची शक्यता आहे.

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