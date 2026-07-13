Pune Airport: पुणे विमानतळाचे जुने टर्मिनल ‘बिकास’च्या प्रतीक्षेत; दीड वर्षापासून बंद, पुनर्विकासासाठी २४ कोटी रुपयांचा खर्च

पुणे: पुणे विमानतळाच्या जुन्या टर्मिनलच्या पुनर्विकासासाठी २४ कोटी रुपयांचा खर्च झाला. आवश्यक ती सर्व कामे झाली, तरीही हे टर्मिनल खुले होण्यासाठी आणखी काही महिने लागण्याची शक्यता आहे. विमानतळ अथवा टर्मिनल कार्यान्वित होण्यापूर्वी ‘बिकास’च्या (ब्यूरो ऑफ सिव्हिल एव्हिएशन सिक्युरिटी) पथकाने पाहणी करून त्याला मंजुरी देणे आवश्यक आहे. मात्र पथकाने पाहणीच केली नसल्याने आणखी काही महिने लागण्याची शक्यता आहे. .farmer Success Story: तळेगाव ढमढेरेच्या ११ महिन्यांच्या उसाला तब्बल ₹५,००० प्रतिटन बाजारभाव; हरियाणापर्यंत झाली विक्री, शेतीतून यशाची गोड कहाणी!.पुणे विमानतळाच्या जुन्या टर्मिनलवर प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी आवश्यक असणारी सर्व उपकरणे बसविण्यात आली आहेत. सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून ‘बिकास’चे पथक टर्मिनलची आवश्यक ती पाहणी करून आवश्यकता भासल्यास काही सूचना करते. काही सूचना नसल्यास टर्मिनल कार्यान्वित करण्यास ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ दिले जाते. मात्र जुन्या टर्मिनलच्या बाबतीत हे अद्याप घडलेच नाही. त्यामुळे यासाठी दोन ते तीन महिने लागण्याची शक्यता आहे..जुन्या टर्मिनलचे काम संपले आहे. सुरक्षा उपकरणेदेखील लावली आहेत. ‘बिकास’ने अद्याप जुन्या टर्मिनलची पाहणी केली नाही. पाहणीनंतर काही सूचना आल्यास त्यांचा निपटारा केला जाईल. जर सूचना नसतील, तर ‘बिकास’कडून परवानगी मिळताच जुने टर्मिनल सुरू केले जाईल.- संतोष ढोके, विमानतळ संचालक, पुणे.Milk Rate: दूध उत्पादकांना दिलासा! गायीच्या दुधाचा दर ४१ रुपयांवर; तुकाराम मुंढे इफेक्ट, राज्यातील संकलनात २० लाख लिटरची घट.पुनर्विकासासाठी...पुणे विमानतळ प्रशासनाने ५ मार्च २०२५ रोजी जुने टर्मिनल पुनर्विकासासाठी बंद केलेशासनाने आठ महिन्यांत काम पूर्ण करून टर्मिनल कार्यान्वित करण्याचे आश्वासन दिलेप्रत्यक्षात दीड वर्ष झाले, मात्र अद्यापही टर्मिनल बंदच आहेदोन्ही टर्मिनल जोडल्यानेजुने व नवीन टर्मिनल एकमेकांना जोडलेदोन्ही टर्मिनलचे सुरक्षा प्रतीक्षा क्षेत्र (सिक्युरिटी होल्ड एरिया) एकमेकांना जोडलेयामुळे प्रवाशांना एका टर्मिनलमधून दुसऱ्या टर्मिनलमध्ये सहज जाता येणारप्रतीक्षा क्षेत्राचा विस्तार झाल्याने एकावेळी ५०० प्रवाशांना बसण्याची सोय.प्रवासी सुविधेत वाढपूर्वीचे बाहेर पडण्याचे गेट बंद करून तिथे प्रवेश करण्याचे गेट सुरू केलेचार एक्सरे मशिन उपलब्धदोन बोर्डिंग गेट तयारप्रतीक्षा क्षेत्राचा विस्तार.Milk Rate: दूध उत्पादकांना दिलासा! गायीच्या दुधाचा दर ४१ रुपयांवर; तुकाराम मुंढे इफेक्ट, राज्यातील संकलनात २० लाख लिटरची घट.पुणे विमानतळ दैनंदिन स्थिती१००विमानांचे उड्डाण१००विमानांचे लँडिंग२००विमान वाहतूक३५ हजारप्रवासी संख्या१०एरोब्रिज४०शहरांना कनेक्टिव्हिटी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.