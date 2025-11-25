Pune PMPL Bus: आळंदीत ‘पीएमपी’चे चार एकरांत आगार; राज्य परिवहन महामंडळाची जागा मिळणार, सुमारे ८० बसची व्यवस्था

पुणे : राज्य परिवहन महामंडळाची आठ एकरपैकी चार एकर जागा ‘पीएमपी’ प्रशासनाला दिली जाणार आहे. या संदर्भात विभागीय आयुक्त कार्यालयातर्फे ‘पीएमपी’ने पाठविलेल्या प्रस्तावाला एसटी प्रशासनाने मान्यता दिली आहे. लवकरच एसटीची चार एकर जागा ‘पीएमपी’ प्रशासनाच्या ताब्यात येणार आहे. या जागेत मोठे आगार बांधणार आहे. सुमारे ८० बस येथे थांबू शकणार आहेत..आळंदीत सध्या ‘पीएमपी’चे आगार नाही. आळंदीत दाखल होणाऱ्या भाविकांची संख्या जास्त असल्याने प्रवाशांच्या सोयीसाठी छोट्या जागेत बस थांबा बांधण्यात आला. या थांब्यावरून रोज सुमारे सव्वाशे बसची वाहतूक होते..आळंदीत दाखल होणाऱ्या भाविकांची संख्या जास्त असल्याने भाविकांच्या सोयीसाठी ‘पीएमपी’ प्रशासन गेल्या काही दिवसांपासून आगार बांधण्यासाठी जागेच्या शोधात होती. ‘पीएमपी’चे अध्यक्ष पंकज देवरे यांनी काही दिवसांपूर्वी विभागीय आयुक्त चंद्रकांत पुलकुंडवार यांच्याकडे जागा मिळण्यासाठी प्रस्ताव दिला होता..विभागीय आयुक्त कार्यालयामार्फत हा प्रस्ताव राज्य परिवहन महामंडळाच्या मुख्यालयाकडे पाठविण्यात आला होता. त्याला आता एसटी प्रशासनाची मंजुरी मिळालेली आहे. पंकज देवरे यांनी सोमवारी राज्य परिवहन महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. माधव कुसेकर यांची भेट घेतली. यावेळी कुसेकर यांनी एसटी प्रशासन ‘पीएमपी’ला जागा देत असल्याचे मान्य केले. येत्या काही दिवसांत तांत्रिक बाबी पूर्ण होतील..आळंदी हे मोठे तीर्थक्षेत्र आहे. राज्यभरातून दर्शनासाठी येणाऱ्या भाविकांची संख्या अधिक आहे. आळंदीत आगार नसल्याने ‘पीएमपी’च्या प्रवासी सेवेवर बंधने येत. आता मात्र एसटीची चार एकर जागा ‘पीएमपी’ प्रशासनाला मिळणार आहे. या जागेत मोठे आगार बांधले जाईल.- पंकज देवरे, अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, पीएमपीएमएल, पुणे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.