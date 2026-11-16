पुणे

Pune Accident : पुणे महापालिकेच्या कंत्राटी महिला सफाई कामगाराचा अपघातात मृत्यू; येरवड्यातील संगीता साठे रिक्षाने कामावर जात असताना दुर्घटना

Woman Sanitation Worker Dies in Rickshaw Car Accident in Pune : पुण्यातील आळंदी रस्त्यावरील मेंटल कॉर्नर चौकात भरधाव कारने रिक्षाला धडक दिली. या अपघातात पुणे महापालिकेच्या ५१ वर्षीय कंत्राटी महिला सफाई कामगार संगीता साठे यांचा मृत्यू झाला.
Woman Sanitation Worker Dies in Rickshaw Car Accident in Pune

Woman Sanitation Worker Dies in Rickshaw Car Accident in Pune

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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विश्रांतवाडी : आळंदी रस्त्यावरील मेंटल कॉर्नर चौकात रविवारी सकाळी ६:३० वा. भरधाव कारने रिक्षाला धडक दिल्याने महिला सफाई कामगाराचा मृत्यू झाला. संगीता अनिल साठे (वय ५१, रा. शांतीनगर, येरवडा) असे मृत महिलेचे नाव आहे. त्या पुणे महापालिकेत कंत्राटी सफाई कामगार म्हणून कार्यरत होत्या.

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Pune Accident
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