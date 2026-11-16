Pune Accident : पुणे महापालिकेच्या कंत्राटी महिला सफाई कामगाराचा अपघातात मृत्यू; येरवड्यातील संगीता साठे रिक्षाने कामावर जात असताना दुर्घटना

विश्रांतवाडी : आळंदी रस्त्यावरील मेंटल कॉर्नर चौकात रविवारी सकाळी ६:३० वा. भरधाव कारने रिक्षाला धडक दिल्याने महिला सफाई कामगाराचा मृत्यू झाला. संगीता अनिल साठे (वय ५१, रा. शांतीनगर, येरवडा) असे मृत महिलेचे नाव आहे. त्या पुणे महापालिकेत कंत्राटी सफाई कामगार म्हणून कार्यरत होत्या..संगीता साठे गेल्या बारा वर्षांपासून सफाईचे काम करून कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करत होत्या. रविवारी सकाळी त्या नेहमीप्रमाणे कामावर जाण्यासाठी रिक्षाने निघाल्या होत्या. रिक्षा मेंटलकॉर्नर चौक ओलांडत असताना फुलेनगरहून विश्रांतवाडीकडे भरधाव वेगाने जाणाऱ्या चारचाकीने रिक्षाला जोरदार धडक दिली..धडक इतकी भीषण होती की रिक्षा उलटली. यावेळी मागे बसलेल्या संगीता साठे यांचे डोके रिक्षातील लोखंडी मीटरवर आदळले. डोक्यातून मोठ्या प्रमाणावर रक्तस्राव झाल्याने चारचाकीचालकानेच त्यांना तातडीने जवळील खासगी रुग्णालयात दाखल केले. मात्र, उपचारादरम्यान त्यांचा मृत्यू झाला..ईश्वरी येदू वाघमारे (वय ६५) यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून विश्रांतवाडी पोलिसांनी चारचाकी चालकावर बेजबाबदारपणे वाहन चालवून मृत्यूस कारणीभूत ठरल्याचा गुन्हा दाखल केला आहे. उपनिरीक्षक ताराचंद सुडगे तपास करत आहेत. साठे यांच्या पश्चात पती, एक मुलगा, दोन विवाहित मुली आणि सासू असा परिवार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.