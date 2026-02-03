Pune Crime : नियतीचा घाला! 20 वर्षांपूर्वी वडिलांचा सर्पदंशाने मृत्यू, आता मुलाचा विजेच्या धक्क्याने दुर्दैवी शेवट

मंचर (पुणे) : श्री क्षेत्र वडगाव- काशिंबेग (ता. आंबेगाव) येथे कृषी पंप सुरू करण्यासाठी घोडनदीवर गेलेल्या शेतकरी तरुणाचा (Farmer Death) वीज वाहक खांबाच्या तारेचा धक्का लागून दुर्दैवी मृत्यू झाला आहे. चंद्रकांत मारुती पिंगळे (वय ३४, रा. वडगाव-काशिंबेग) असे मृत शेतकऱ्याचे नाव आहे..मंचर (ता. आंबेगाव) येथील श्री कुलस्वामी पतसंस्थेत काम करणारा चंद्रकांत हा तरुण घरची शेती स्वतः करत होता. घोडनदीवरून त्याने वीज पंपाद्वारे शेतीसाठी पाणी पिंगळेमळा येथील शेतात नेले आहे. रविवारी (ता. १) सुट्टी असल्याने सकाळी साडेदहा वाजता तो वीजपंप सुरू करण्यासाठी घोडनदीच्या काठावर गेला होता. त्यावेळी तेथे विलास बोऱ्हाडे व इतर शेतकरी होते..कृषी पंप सुरू करण्यासाठी तो नदीच्या काठावर गेला. विजेच्या धक्क्याने तो घोडनदीवरील कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधाऱ्यातील पाण्यात फेकला गेला. आवाज ऐकून आजूबाजूचे शेतकरी धावत आले. फोनवरून मदत बोलविण्यात आली..Nalasopara Crime : वसईत खळबळ! ३० वर्षे जुन्या इमारतीच्या पाण्याच्या टाकीत सापडला मानवी सांगाडा; भयानक वास्तव येणार समोर?.पोलिस पाटील निखिल तारू, श्रीराम डोके, वैभव चव्हाण, शरद लोखंडे, किशोर टेके, संजय काळे, महेश डोके, बाळासाहेब शिंदे आदींनी तातडीने चंद्रकांत पिंगळे याला पाण्याच्या बाहेर काढले. रुग्णवाहिकेतून उपचारासाठी मंचर उपजिल्हा रुग्णालयात नेण्यात आले. मात्र, चंद्रकांत यांचा उपचारापूर्वीच मृत्यू झाल्याचे डॉक्टरांनी घोषित केले आहे. या संदर्भात संतोष बबन पिंगळे यांनी मंचर पोलिसात घटनेची नोंद केली आहे. पोलिसांनी पंचनामा केला आहे..दरम्यान, २० वर्षांपूर्वी शेतात काम करत असताना त्याचे वडील मारुती पिंगळे यांचा सर्पदंशामुळे मृत्यू झाला आहे. त्यानंतर कुटुंबाचा भार त्याच्या खांद्यावर आला होता. गणेश जयंतीला त्याने नवीन चारचाकी गाडी घेतली होती. त्याच्यामागे आई, पत्नी, आठ वर्षाचा मुलगा, असा परिवार आहे. या घटनेने परिसरात हळहळ व्यक्त केली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.