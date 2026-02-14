Pune Leopard News : दोन महिने हुलकावणी देणारी मादी अखेर पिंजऱ्यात; पवार मळ्यात वनविभागाची मोठी कारवाई, सीसीटीव्हीत दिसलेलं बिबट्यांचं कुटुंब

निरगुडसर (पुणे) : नागापूर (ता. आंबेगाव) येथील पवार मळ्यात आज पहाटे अडीच वर्षांची बिबट मादी जेरबंद (Pune leopard news) झाली. दोन महिन्यांपूर्वी मादीसह तीन बिबटे आणि दोन पिल्ले सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद (Ambegaon leopard capture) झाले. त्यानंतर वनविभागाने पिंजरा लावला पण बिबट्याकडून सतत हुलकावणी मिळत होती. अखेर दोन महिन्यानंतर ही बिबट मादी पिंजऱ्यात अडकली. .शुक्रवारी विशेष कुणी पिंजऱ्याकडे फिरकले नसल्याने काल दुपारी कळले की बिबट्या जेरबंद झाला आहे. त्यानंतर सायंकाळी पाच वाजता वनविभागाने बिबट मादी ताब्यात घेतली आहे. नागापूर येथील पवार मळा परिसरात बिबट्याचा वावर मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे..Leopard Attack on Farmer : पतीसाठी सावित्री होऊन धावली पत्नी! बिबट्याने शेतकऱ्यावर झडप घातली, पण ती जीवाची पर्वा न करता थेट बिबट्याशी भिडली!.दोन महिन्यांपूर्वी पवार मळ्यातील धुरंदर पवार यांच्या घराच्या सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात तीन बिबटे आणि दोन पिल्ले दिसल्यानंतर नागरिकांनी वनविभागाकडे पिंजरा लावण्याची मागणी केली होती. त्यानंतर वनविभागाने तातडीने पिंजरा लावला होता. परिसरात अनेक ठिकाणी बिबट्याचे दर्शन व्हायचे आणि पिंजऱ्यापाशी येऊन हुलकावणी मिळायची. अखेर दोन महिन्यानंतर बिबट मादी पिंजऱ्यात जेरबंद झाली..Solapur Wildlife : बोरामणीच्या रखरखीत माळरानावर 10 ते 12 नीलगायींचे वास्तव्य; सोलापूरच्या वन्यजीव वैभवात भर, वन विभागाकडून उपाययोजनांची गरज.काल दुपारी मजूर गुणाजी दुधवडे हे पिंजऱ्यापासून जात असताना आवाज आला. त्यावेळी त्यांनी पाहिले असता बिबट्या दिसला त्यांनी परिसरातील नागरिकांना माहिती दिली. यानंतर, येथील अजित पवार यांनी वनविभागाला माहिती दिल्यानंतर वनविभाग अधिकारी व रेस्कू टीम दाखल होऊन सायंकाळी पाच वाजता बिबट मादीला ताब्यात घेण्यात आले. तिची माणिकडोह बिबट निवारा केंद्रात रवानगी करण्यात आली. नागापूर येथील पवार मळ्यात अजून तीन बिबटे आणि दोन सहा महिन्यांचे बछडे यांचा वावर आहे. त्यामुळे, पुन्हा या परिसरात पिंजरा लावण्याची मागणी येथील अजित पवार, विवेक पवार, सृजन पवार यांच्यासह नागरिकांनी केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.