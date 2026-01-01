PMC And PCMC Election

PCMC Election: अजित पवारांचा मास्टरस्ट्रोक! पिंपरी-चिंचवडमध्ये तिसऱ्या पक्षाची एन्ट्री होणार? निवडणुकीसाठी नवा डाव टाकला

PMC Election: पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिका निवडणुकीसाठी अजित पवारांची राष्ट्रवादी एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेला सोबत घेणार असल्याचे समोर आले आहे. याबाबत चर्चा सुरू आहे.
महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी गुरुवारी (१ जानेवारी २०२६) सांगितले की, पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिका निवडणुकीसाठी जागावाटपाबाबत राष्ट्रवादी काँग्रेस एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेशी चर्चा करत आहे. कोरेगाव भीमा लढाईच्या २०८ व्या वर्धापन दिनानिमित्त पुण्याजवळील 'जयस्तंभ' येथे श्रद्धांजली वाहिल्यानंतर, पवार यांनी पत्रकारांना सांगितले की, जागावाटपाबाबत ते शिवसेनेच्या संपर्कात आहेत. परंतु उमेदवारी अर्जांची छाननी आणि उमेदवारी मागे घेतल्यानंतर चित्र स्पष्ट होईल.

