Andekar Gang: कशी सुरू झाली आंदेकर टोळीची दहशत? भांड्याचा व्यवसाय ते अंडरवर्ल्ड कनेक्शन! ४ पिढ्यांचा पडद्यामागचा काळा इतिहास

पुणे एकीकडे संस्कृती, शिक्षण आणि प्रगतीसाठी प्रसिद्ध असलेले शहर… पण या चकचकीत प्रतिमेच्या आड लपलेली आहे गुन्हेगारीची काळी छाया... मागील चार दशकांपासून शहराच्या मध्यवर्ती भागात भीतीचं साम्राज्य उभारणाऱ्या एका कुख्यात टोळीचं नाव म्हणजे आंदेकर कुटुंब... भांड्यांच्या व्यवसायातून सुरू झालेला त्यांचा प्रवास हळूहळू पोहोचला दहशत खून आणि राजकारणात. नुकताच घडलेला वनराज आंदेकर आणि त्याचा भाचा आयुष कोमकर यांच्या खुनाचा थरारक प्रसंग या टोळीच्या काळ्या दुनियेचं गूढ पुन्हा एकदा शहरभर चर्चेत घेऊन आला आहे. त्यामुळे आंदेकर टोळीचा पडद्यामागचा काळा इतिहास वाचायला हवा. .भांड्याच्या व्यवसायापासून गुन्हेगारीपर्यंत1970 च्या दशकात आंदेकर कुटुंबाचा व्यवसाय होता जुने कपडे गोळा करून त्याबदल्यात नवीन भांडी देणे. हा साधा व्यवसाय त्यावेळी पुण्याच्या मध्यवर्ती भागातील अनेक कुटुंबांचा उदरनिर्वाहाचा आधार होता. मात्र, या कुटुंबातील बलकृष्ण उर्फ बाळू आंदेकर याने एका स्थानिक गुंडावर हल्ला करून त्याचे बोट तोडले आणि येथूनच आंदेकर कुटुंबाच्या गुन्हेगारी प्रवासाला सुरुवात झाली. बाळूच्या या कृतीमुळे तो स्थानिक गुन्हेगारी विश्वात प्रसिद्ध झाला. त्याने लवकरच आपली टोळी स्थापन केली आणि पुण्याच्या मध्यवर्ती भागात ‘हप्ता’ वसुली, बेकायदा व्यवसाय आणि इतर गुन्हेगारी कृत्यांद्वारे पैसा कमवायला सुरुवात केली.बाळूने मुंबईतील दगळी चाळीतील कुख्यात गुन्हेगारांशी संपर्क साधला आणि त्याच्या टोळीला अधिक बळ मिळाले. 1975 च्या सुमारस बाळू आंदेकर आणि कसबा पेठेतील अप्पा तारू यांच्या टोळ्यांमध्ये संघर्ष झाला. याच काळात, कसबा पेठेतील तरुण प्रमोद माळवदकर बाळूच्या टोळीत सामील झाला. आंदेकर टोळीने अप्पा तारूचा जवळचा सहकारी बाळू कांबळे याचा खून करून आपले वर्चस्व प्रस्थापित केले, असे पोलिसांचे म्हणणे आहे..आंदेकर-माळवदकर टोळीयुद्ध1980 च्या दशकात आंदेकर टोळीला पहिला मोठा धक्का बसला. बाळू आणि प्रमोद माळवदकर यांच्यातील अंतर्गत वाद वाढला आणि माळवदकरने बाळूच्या जवळच्या सहकाऱ्यावर हल्ला केला. यानंतर माळवदकरने स्वतःची टोळी स्थापन केली, जी आंदेकर टोळीसाठी मोठे आव्हान ठरली. 17 जुलै 1984 रोजी, माळवदकर आणि त्याच्या साथीदारांनी शिवाजीनगर कोर्टाच्या आवारात बाळू आंदेकरवर तलवारीने हल्ला करून त्याची हत्या केली. या घटनेने पुण्यात टोळीयुद्धाला तोंड फुटले. या युद्धात माळवदकरचे वडील, भाऊ आणि चुलत भाऊ यांच्यासह किमान सहा जणांचे खून झाले.या खुनांप्रकरणी बंडू आंदेकर आणि इतर टोळी सदस्यांना अटक झाली. बंडूला खुनाच्या आरोपाखाली जन्मठेपेची शिक्षा झाली आणि तो अनेक वर्षे तुरुंगात होता. याच काळात त्याने आंदेकर टोळीचे नेतृत्व स्वीकारले. दुसरीकडे, 19 नोव्हेंबर 1997 रोजी पोलिसांनी प्रमोद माळवदकरला काळेवाडी येथे चकमकीत ठार केले. या घटनेने आंदेकर टोळीला पुन्हा एकदा पुण्यातील गुन्हेगारी विश्वात आपले स्थान मजबूत करण्याची संधी मिळाली..Ayush Komkar Case: Vanraj Andekar च्या हत्येचा बदला घरातूनच, आंदेकर टोळी संपत चाललीये | Pune News | Sakal News.राजकारणातील प्रवेश1990 च्या दशकात आंदेकर कुटुंबाने गुन्हेगारीसोबतच राजकारणातही प्रवेश केला. बंडूने टोळीचे नेतृत्व सांभाळले, तर त्याचे भाऊ उदयकांत आणि रामकांत यांनी पुणे महानगरपालिकेत (PMC) नगरसेवक म्हणून निवडणूक जिंकली. 1998 मध्ये आंदेकर कुटुंबातील वत्सला आंदेकर उर्फ अक्का पुणे शहराच्या महापौर बनल्या. बंडूची पत्नी राजश्री आंदेकर यांनी 2007 आणि 2012 मध्ये निवडणुका जिंकल्या. बंडूचा मोठा मुलगा वनराज आंदेकर याने 2017 मध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या तिकिटावर निवडणूक जिंकली.आंदेकर कुटुंबाचा काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसशी संबंध राहिला आहे. राजकारणात प्रवेश केल्याने त्यांना सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या अधिक बळ मिळाले, पण त्यांचे गुन्हेगारी कारनामे थांबले नाहीत. मार्च 2010 मध्ये बंडू आणि त्याचा मुलगा कृष्णा यांच्यावर बेकायदा सावकारी करणाऱ्या पप्पू पडवळ याच्यावर गोळीबार केल्याचा आरोप झाला, पण कोर्टाने त्यांना निर्दोष मुक्त केले. फेब्रुवारी 2021 मध्ये बंडू आणि त्याच्या टोळीवर प्रतिस्पर्धी टोळी सदस्य ओमकार कुडले याच्यावर हत्येचा प्रयत्न केल्याचा आरोपाखाली MCOCA कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल झाला. जून 2025 मध्ये शिवम आंदेकरला नाना पेठेतील मासे विक्रेत्याकडून खंडणी वसूल केल्याप्रकरणी अटक झाली..कौटुंबिक वाद आणि वनराजचा खूनआंदेकर कुटुंबातील अंतर्गत वाद आणि खून यांनी पुन्हा एकदा शहरात खळबळ माजवली. 1 सप्टेंबर 2024 रोजी वनराज आंदेकरचा खून झाला. पोलिसांच्या मते, वनराजची बहीण संजीवनी आणि मेहुणा जयंत कोमकर यांना वाटत होते की, वनराजने नगरसेवक असताना त्यांच्या दुकानावर अतिक्रमणविरोधी कारवाई केली होती. याच वादातून संजीवनी आणि जयंत यांनी आंबेगाव पाथर येथील सोमनाथ गायकवाड याच्यासोबत मिळून वनराजच्या खुनाचा कट रचला. गायकवाड हा आंदेकर टोळीचा माजी सहकारी होता, जो नंतर त्यांचा प्रतिस्पर्धी बनला.1 सप्टेंबर रोजी संजीवनी आणि जयंत यांनी समर्थ पोलिस ठाण्यात आकाश परदेशी याच्याशी भांडण केले. यावेळी वनराज आणि शिवम तिथे पोहोचले आणि वाद मिटवला. मात्र, संजीवनीने वनराजला धमकी दिली की, ते त्याला जिवंत ठेवणार नाहीत. याच वादातून वनराजचा खून झाला. पोलिसांनी संजीवनी, जयंत, त्यांचा भाऊ गणेश कोमकर (मृत आयुषचे वडील) आणि गायकवाड यांना अटक केली..आयुष कोमकरचा खूनवनराजच्या खुनाचा बदला घेण्यासाठी आंदेकर टोळीने सोमनाथ गायकवाडच्या मुलाला मारण्याचा कट रचला. मात्र, 31 ऑगस्ट रोजी पोलिसांनी टोळीचा सदस्य दत्ता बाळू काळे याला अटक केली आणि कृष्णासह सात जणांवर गायकवाड आणि त्याच्या साथीदारांच्या घराची रेकी केल्याचा आरोप ठेवला. हा कट अयशस्वी झाल्याने टोळीने लक्ष्य बदलले आणि 5 सप्टेंबर 2025 रोजी भवानी पेठेतील आयुष गणेश कोमकर याचा पार्किंगमध्ये 9 गोळ्या घालून खून केला.हल्लेखोरांनी आयुषला गोळ्या मारताना “बंडू आंदेकर आणि कृष्णा आंदेकर” असे ओरडल्याचे साक्षीदारांनी सांगितले. आयुषच्या आईच्या तक्रारीवरून पोलिसांनी बंडूसह 13 जणांवर गुन्हा दाखल केला. या घटनेने पुणे शहरात खळबळ माजली आणि आंदेकर टोळीच्या क्रूरतेचा चेहरा पुन्हा एकदा समोर आला.अखंड गुन्हेगारी साम्राज्यआंदेकर टोळीचा इतिहास हा पुण्यातील गुन्हेगारी आणि राजकारणाचा एक काळा अध्याय आहे. भांड्याच्या व्यवसायापासून सुरू झालेला हा प्रवास खून, टोळीयुद्ध आणि राजकीय सत्तेपर्यंत पोहोचला आहे. बंडू आंदेकरने स्वतःच्या नातवाचा खून करवण्याचा आरोप त्यांच्या क्रूरतेची परिसीमा दाखवली. चार दशकांपासून पुण्यात सक्रिय असलेली ही टोळी आजही शहराच्या मध्यवर्ती भागात आपले वर्चस्व राखण्यासाठी कोणत्याही थराला जाऊ शकते. आंदेकर कुटुंबात राजकारण, वाद आणि खून हे जणू परंपराच बनली आहे, अशी चर्चा होत आहे..Vanraj Andekar vs Govind Komkar: नाना पेठेत थरार! वर्षभरानंतर बदला घेतला, नेमकं काय होतं वनराज आंदेकर प्रकरण?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal 