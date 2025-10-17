Pune Crime : आंदेकर टोळीवर आणखी एक गुन्हा; सदनिकांची विक्री करून फसवणूक

पुणे : नाना पेठेतील कुख्यात आंदेकर टोळीवर आणखी एक गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे. विकसनासाठी दिलेल्या जमिनीवर गृहप्रकल्प उभारून त्यातील सदनिकांची परस्पर विक्री करून ज्येष्ठ नागरिकाची फसवणूक केल्याप्रकरणी टोळीचा म्होरक्या सूर्यकांत ऊर्फ बंडू राणोजी आंदेकर याच्यासह अन्य दोघा व्यावसायिकांविरुद्ध उत्तमनगर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. .पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, एनडीए रस्त्यावरील कोंढवे धावडे परिसरातील एका ज्येष्ठ नागरिकाची जमीन गृहप्रकल्पासाठी विकसन हक्काने आंदेकर आणि त्याच्या साथीदारांना देण्यात आली होती. ठरावानुसार जमीनमालकासह कुटुंबीयांना प्रकल्पातील काही सदनिका देण्यात येणार होत्या. मात्र, आरोपींनी सदनिकांची परस्पर विक्री केली, तसेच बनावट खरेदी दस्त तयार करून बँकांकडून कर्जही काढले, असे फिर्यादीत म्हटले आहे. या प्रकरणाचा तपास वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक मोहन खंदारे करीत आहेत..Pune News: Nilesh Ghaiwal, Bandu Andekar, Gajanan Marne सह टोळ्यांना पोलीस आयुक्तांचा इशारा | Sakal News.मागील पाच सप्टेंबर रोजी माजी नगरसेवक वनराज आंदेकरच्या खुनाचा बदला घेण्यासाठी आयुष कोमकर याचा पिस्तूलातून गोळीबार करून खून करण्यात आला होता. आयुष हा बंडू आंदेकरचा नातू असून, या खून प्रकरणात बंडू आंदेकरसह कुटुंबीय आणि साथीदारांवर गुन्हा दाखल झाला होता. याशिवाय नाना पेठेतील मासळी बाजारातील विक्रेत्यांकडून आणि एका बांधकाम व्यावसायिकाकडून खंडणी वसूल केल्याप्रकरणीही आंदेकर टोळीवर गुन्हे दाखल आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.