पुणे

Pune Police : आंदेकर टोळीने उमरटीतून १५ पिस्तुले विकत घेतली;टोळीवर आणखी एक गुन्हा दाखल होणार!

Andekar Gang Crime : आंदेकर टोळीने उमरटीतून १५ पिस्तुलांची खरेदी केल्याचे पुणे पोलिसांच्या तपासात समोर आले आहे. पुणे पोलिसांनी उमरटी ऑपरेशन राबवून पिस्तूल कारखाने उध्वस्त केले आणि सात जणांना अटक केली आहे.
Gun Seized
Gun Seizedsakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : शहरातील कुख्यात गुंड आंदेकर टोळीने मध्य प्रदेशातील उमरटी गावातून १५ पिस्तुलांची खरेदी केली असल्याचे तपासात निष्पन्न झाले आहे. त्या पिस्तुलांचा विविध गंभीर गुन्ह्यात वापर करण्यात आला आहे. त्यामुळे आंदेकर टोळीविरुद्ध आणखी एक गुन्हा दाखल करण्यात येणार असल्याची माहिती पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी दिली आहे. गेल्या काही वर्षात मध्यप्रदेशातील उमराटीतून एक हजार पिस्तुलांची विक्री महाराष्ट्रात झाल्याचे धागेदोरे पुणे पोलिसांच्या हाती लागले आहेत. येथील पिस्तूल कारखान्यांवर कारवाई केल्यानंतर पुणे पोलिसांनी पुण्यासह महाराष्ट्रात पिस्तुलांची विक्री करणारी साखळी शोधण्यास सुरुवात केली आहे.

Loading content, please wait...
police
crime
Pistol
Criminal cases
Andekar gang

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com