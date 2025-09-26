Pune APMC : बाजार समितीत माहितीवरून वाद; सचिवांच्या दालनात शाब्दिक चकमक

मार्केट यार्ड : बाजार समिती संचालक मंडळाच्या ठरावांची माहिती घेण्यासाठी गेलेल्या राजकीय पक्ष, शेतकरी संघटनांचे पदाधिकारी आणि बाजार समितीचे संचालक यांच्यात शाब्दिक चकमक झाली. .पुणे बाजार समितीवर संचालक मंडळ आल्यापासून समितीत मोठ्या प्रमाणावर गैरकारभार सुरू झाल्याचे आरोप होत आहेत. संचालक मंडळाच्या ठरावांची माहिती देण्यास टाळाटाळ केली जात असल्याने राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाचे प्रवक्ते विकास लवांडे यांनी पणन संचालक, जिल्हा उपनिबंधक यांच्याकडे पत्रव्यवहार करून माहिती मागविली. त्यानुसार जिल्हा उपनिबंधकांनी लवांडे यांना माहिती देण्यास बाजार समितीला सांगितले असल्याचे लवांडे यांनी सांगितले..आज लवांडे, सूर्यकांत काळभोर यांच्यासह शेतकरी संघटनांचे पदाधिकारी दुपारी तीनच्या सुमारास बाजार समितीचे सचिव डॉ. राजाराम धोंडकर यांच्या दालनात गेले होते. लवांडे आले समजताच सभापती प्रकाश जगताप आणि काही संचालक सचिवांच्या दालनात आले. या वेळी माहिती देण्यावरून शाब्दिक चकमक झाली. या घटनेची चित्रफीत करण्याचा प्रयत्न केला असता, त्याला मज्जाव करण्यात आला.. वरिष्ठ कार्यालयाचे आदेश असताना सभापती, सचिवांकडून माहिती दिली जात नाही. गैरकारभार उघड होऊ नये, यासाठी टाळाटाळ केली जाते. सभापती जगताप यांनी आज दहशत माजवली. आमचा अपमान केला. पालकमंत्री अजित पवार यांनी पाठबळ दिल्याने ही लोक असे करत आहेत. त्यामुळे शासन या चुकीच्या कामाकडे दुर्लक्ष करत आहेत.- विकास लवांडे, प्रवक्ते, राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्ष.संबंधित व्यक्ती बाजार समितीमध्ये सचिवांच्या दालनात आल्या होत्या. त्यांनी माहिती मागितली. ही माहिती देण्याबाबतचा निर्णय संचालक मंडळाच्या बैठकीत घेण्यात येईल आणि त्यानुसार कार्यवाही केली जाईल, असे सांगितले; मात्र संबंधित उलटसुलट बोलले व गदारोळ केला. त्यामुळे बाजार समितीच्या सचिवांनी आणि सभापतींनी सरकारी कामात अडथळा आणल्याबाबतचा अर्ज पोलिस ठाण्याला दिला आहे.- प्रकाश जगताप, सभापती, कृषी उत्पन्न बाजार समिती, पुणे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.