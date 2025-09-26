पुणे

Pune APMC : बाजार समितीत माहितीवरून वाद; सचिवांच्या दालनात शाब्दिक चकमक

Market Yard Clash : पुणे मार्केट यार्डमधील बाजार समितीत ठरावांची माहिती न दिल्याने शेतकरी व राजकीय पदाधिकाऱ्यांमध्ये चकमक झाली असून, समितीतील पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
Pune APMC

Pune APMC

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मार्केट यार्ड : बाजार समिती संचालक मंडळाच्या ठरावांची माहिती घेण्यासाठी गेलेल्या राजकीय पक्ष, शेतकरी संघटनांचे पदाधिकारी आणि बाजार समितीचे संचालक यांच्यात शाब्दिक चकमक झाली.

Loading content, please wait...
pune
Market Yard
Conflict
pmc

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com