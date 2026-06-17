पुणे

Pune Haveli News : १५ वर्षांनंतर यशवंत साखर कारखान्याच्या जमिन विक्रीला मुहूर्त; पुणे बाजार समितीकडून ४९.१८ एकर खरेदी

१५ वर्षांनंतर यशवंत साखर कारखान्याच्या जमिन विक्रीला मुहूर्त; पुणे बाजार समितीकडून ४९.१८ एकर खरेदीखत पूर्ण, १४८ कोटींच्या भांडवल उभारणीला मार्ग मोकळा
Institutional Asset Liquidation: Pune Market Committee Executes ₹148 Crore Land Purchase Slabs

Institutional Asset Liquidation: Pune Market Committee Executes ₹148 Crore Land Purchase Slabs

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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सुनील जगताप

थेऊर : सन २०१० - ११ च्या गळीत हंगामात आर्थिक भागभांडवल अभावी बंद पडलेल्या थेऊर (ता.हवेली) येथील यशवंत सहकारी साखर कारखान्याची जमिनीची अखेर पुणे (हवेली )बाजार समितीने अखेर केली आहे.कारखान्याने राज्य सरकारच्या परवानगीने विक्रीसाठी ९९.२७ एकर जमिनीपैकी ४९.१८ जमिनीच्या पहिल्या टप्प्यातील जमिन खरेदीचे पहिले खरेदीखत पुणे बाजार समितीच्या समितीने बुधवार (दि.१७ )रोजी पूर्ण केले आहे.

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