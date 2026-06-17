Pune Haveli News : १५ वर्षांनंतर यशवंत साखर कारखान्याच्या जमिन विक्रीला मुहूर्त; पुणे बाजार समितीकडून ४९.१८ एकर खरेदी

सुनील जगतापथेऊर : सन २०१० - ११ च्या गळीत हंगामात आर्थिक भागभांडवल अभावी बंद पडलेल्या थेऊर (ता.हवेली) येथील यशवंत सहकारी साखर कारखान्याची जमिनीची अखेर पुणे (हवेली )बाजार समितीने अखेर केली आहे.कारखान्याने राज्य सरकारच्या परवानगीने विक्रीसाठी ९९.२७ एकर जमिनीपैकी ४९.१८ जमिनीच्या पहिल्या टप्प्यातील जमिन खरेदीचे पहिले खरेदीखत पुणे बाजार समितीच्या समितीने बुधवार (दि.१७ )रोजी पूर्ण केले आहे. .या खरेदीखताने कारखान्याला १४८ कोटी रुपये रुपये भांडवल उभे करण्याचा मार्ग मोकळा झाला असून, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार व खासदार पार्थ पवार यांनी सर्व प्रशासकीय पातळीवरील स्थगिती व राज्य पणन विभागाच्या जमीन खरेदीच्या परवानगी मिळण्याचे सोपस्कार पूर्ण झाल्यानंतर कारखाना सुरू होण्याचा मार्ग १५ वर्षानंतरच्या प्रदीर्घ कालखंडानंतर प्रशस्त झाला आहे.यशवंत सहकारी साखर कारखान्याच्या पुनर्वसनासाठी गेल्या विधानसभा निवडणुकीत तत्कालीन उपमुख्यमंत्री स्व.अजित पवार यांनी पुणे बाजार समिती व यशवंत सहकारी साखर कारखान्याच्या या अंतर्गत प्रस्तावाला राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता मिळवून दिली होती. या निर्णयानुसार पुणे बाजार समितीला कारखान्याची ९९.२७ एकर जमिन खरेदीची मान्यता दिली होती.त्यानुसार स्थानिक जमिनीचे शासकीय मूल्यांकन होऊन चालू बाजारभावानुसार जमिन खरेदीला राज्य शासनाने मंजुरी दिली होती.पुणे बाजार समितीने महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन अधिनियम १९६३ कलम १२(१) नुसार परवानगी मागितली होती.मात्र परवानगीला पणन विभागाने स्थगिती दिली होती.त्यानंतर स्व.अजित पवार यांच्या पश्चात उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार व खा.पार्थ पवार यांनी पुणे बाजार समिती व यशवंत कारखाना या संस्थांतील ठरावास बळ दिल्याने राज्य शासनाच्या सर्व परवानग्या मिळवून बुधवार (दि.१७) पुणे बाजार समिती तर्फे नेमणूक केलेल्या संचालक मंडळातील सभापती प्रकाश जगताप, संचालक नानासाहेब आबनावे व गणेश घुले यांच्या करवी ४९.१८ एकर जमिनीचे पहिले खरेदी खत पूर्ण केले आहे.कारखान्यातर्फे अध्यक्ष सुभाष जगताप,उपाध्यक्ष किशोर उंद्रे व कार्यकारी संचालक कैलास जरे यांच्या करवी विक्रीला मान्यता दिली आहे. त्यानुसार कारखान्याने गटक्र ३६,गटक्र.२,गट क्र.३७,गट क्र.४१/१ अशा जमिनीचे क्षेत्र पुणे बाजार समितीला विक्री केले आहे. या व्यवहाराने कारखान्याचा गेली १५ वर्षांत १२ वेळा असफल झालेला जमिन विक्रीचा प्रयत्न पूर्ण झाला आहे..'पुणे बाजार समितीचा विस्तार व मार्केटयार्ड बाजार तसेच मांजरी उपबाजार या समितीच्या आवारासाठी जागेची कमतरता आहे.पुणे बाजार समितीने या जागेचा प्रश्न व बाजार समितीच्या शिल्लक ठेवींतून ती जागा खरेदी करण्यासाठी पसंती दिली होती.या व्यवहाराने बाजार समितीचा जागेचा प्रश्न व कारखान्याला भाग भांडवल उभारणीचा प्रश्न सुटेल अशी जोड देऊन खऱ्या अर्थाने स्व.अजित पवार यांनी या ठरावाला साथ दिली. त्यांच्या कारखाना सुरू करण्याच्या स्वप्नाला उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार व खा.पार्थ पवार यांनी पाठिंबा देऊन सर्व प्रशासकीय कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करुन पारदर्शकपणे खरेदीचा व्यवहार पूर्ण केला आहे."- प्रकाश जगताप,सभापती,पुणे बाजार समिती.."यशवंत कारखाना सुरू करणे हे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे एक स्वप्न आहे. परंतु अर्थिक भांडवलीचा मुद्दा व भांडवल उभे करण्यासाठीचे सर्व प्रयत्न असफल झाल्याने सभासदांची मान्यता घेऊन हे पाऊल उचलले आहे. बाजार समिती व कारखाना या दोन्ही संस्थांनी पारदर्शकपणे प्रचलित चालू बाजार भावात जमिन खरेदीचा व्यवहार केला आहे.विक्रीतून उभ्या झालेल्या भांडवालातून पारदर्शकपणे कारखाना सुरू करण्याचा प्रयत्न होईल"-सुभाष जगताप,अध्यक्ष-यशवंत सहकारी साखर कारखाना..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.