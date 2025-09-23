CM Devendra Fadnavis: सांडपाणी प्रकल्पांसाठी ८४२.८५ कोटी; मुख्यमंत्र्यांची माहिती, ‘अमृत दोन’ योजनेअंतर्गत मान्यता

पुणे : शहरातील सहा सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प (एसटीपी) अद्ययावत करण्यासाठी महापालिकेने त्याचा आराखडा तयार करून तो मंजुरीसाठी राज्य आणि केंद्र शासनाकडे पाठवला होता. त्यास मान्यता मिळाल्यानंतर केंद्र सरकारने यासाठी ‘अमृत दोन’ योजनेतून या प्रकल्पाच्या ८४२.८५ कोटी रुपयांच्या खर्चाला मान्यता दिली. .यातील २५२.८६ लाख केंद्र, २१०.७१ कोटी राज्य सरकार, तर पुणे महापालिकेला २०.४९ कोटी रुपयांचा खर्चाचा भार उचलावा लागणार आहे. उर्वरित ३५९.७६ कोटी रुपये खासगी सहभागातून उभारली जाणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी (ता. २२) ही माहिती समाज माध्यमावरून दिली..मुळा-मुठा नदीमध्ये दररोज ९९० एमएलडी मैलापाणी येत आहे. त्यापैकी सुमारे ५५० एमएलडी पाण्यावर सध्या प्रक्रिया करून ते पुन्हा नदीत सोडले जाते. तर उर्वरित ३९६ एमएलडी पाण्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी मुळा-मुठा नदी सुधार प्रकल्पाचे (जायका) काम सध्या आहे. आणखी किमान एक वर्ष हा प्रकल्प पूर्ण होण्यासाठी लागणार आहे..महापालिकेने २००८ पूर्वी शहरात १० मैला शुद्धीकरण केंद्र उभारले. त्यापैकी एक नायडू रुग्णालय येथील प्रकल्प पाडला आहे. सध्या नऊ प्रकल्पांद्वारे नदीत येणारे मैलापाणी शुद्ध केले जात आहे..या प्रकल्पांची क्षमता कमी झाली असून, प्रक्रिया केलेल्या मैलापाण्यातील ‘सीओडी’ आणि ‘बीओडी’चे प्रमाण निकषांपेक्षा जास्त आहे. त्यामुळे या प्रकल्पातील तंत्रज्ञान बदलणे आवश्यक आहे. त्यानुसार, प्रकल्प आराखडा तयार करण्याचे आदेश सुमारे दोन वर्षापूर्वी दिले होते. त्यानुसार महापालिकेने सल्लागार नियुक्त करून त्याचा आराखडा तयार केला. या आराखड्यास महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने मान्यता दिली. हा ८४२.८५ कोटी रुपयांचा प्रकल्प केंद्र सरकारकडे ‘अमृत दोन’ या योजनेत समाविष्ट करण्याचा प्रस्ताव आला. ‘हॅम मॉडेल’अंतर्गत या प्रकल्पाचा समावेश करून केंद्र शासनाच्या शिखर समितीने या प्रकल्पास मे महिन्यात मान्यता दिली. त्यानंतर आता राज्य सरकारने आज प्रकल्पास आदेश काढून त्यास प्रशासकीय मान्यता दिल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी जाहीर केले..Pune Ganeshotsav : गणेशोत्सवासाठी पुणे महापालिका सज्ज.महापालिकेकडून निविदा प्रक्रिया सुरूकेंद्र शासनाच्या शिखर समितीने या प्रकल्पाला मान्यता दिल्यानंतर पुणे महापालिकेने सहा केंद्र अद्ययावत करणे, पुढील १५ वर्ष त्याची देखभाल दुरुस्ती करणे, या कामासाठी निविदा प्रक्रिया सुरू केली. यात तीन ठेकेदारांनी महापालिकेकडे प्रस्ताव सादर केले आहेत. त्यांचे ‘अ’ पाकीट म्हणजे कागदपत्रांची छाननी करण्याचे काम नुकतेच पूर्ण झाले आहे. यात ८४२.८५ कोटी रुपये प्रकल्प अद्ययावत करण्यासाठी लागणार आहेत. तर पुढील १५ वर्ष हा प्रकल्प चालविण्यासाठी ठेकेदाराला सुमारे २७५ कोटी रुपये महापालिकेला द्यावे लागतील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.