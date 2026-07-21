Pune Army-CISF Drill: पुण्यात लष्कर–सीआयएसएफ संयुक्त प्रशिक्षण सराव यशस्वी; शहरी दहशतवादविरोधी कारवायांसाठी समन्वय अधिक भक्कम

प्रज्वल रामटेके पुणे : राष्ट्रीय सुरक्षेसमोरील बदलत्या आव्हानांचा प्रभावीपणे सामना करण्यासाठी आणि विविध सुरक्षा यंत्रणांमधील समन्वय अधिक बळकट करण्याच्या उद्देशाने भारतीय लष्कराच्या दक्षिण मुख्यालयातर्फे ‘केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दला’सोबत (सीआयएसएफ) आयोजित करण्यात आलेले दोन आठवड्यांचे संयुक्त प्रशिक्षण नुकतेच यशस्वीरीत्या पार पडले..‘लष्करी-नागरी समन्वय’ (मिलिटरी-सिव्हिल फ्युजन) या संकल्पनेअंतर्गत पुण्यातील औंध येथील लष्करी-नागरी समन्वय तळ येथे या विशेष सरावाचे आयोजन करण्यात आले होते. शहरी भागातील दहशतवादविरोधी कारवाया, अंतर्गत सुरक्षा परिस्थितीला तातडीने प्रतिसाद देण्याची क्षमता आणि आपत्कालीन स्थितीत एकत्रितपणे काम करण्याची क्षमता वाढवणे, हा या सरावाचा मुख्य उद्देश होता. या सरावामध्ये ‘सीआयएसएफ’च्या एकूण १०२ अधिकारी आणि जवानांनी सहभाग नोंदवला. विशेष म्हणजे, यामध्ये १० महिला जवानांचाही समावेश होता. यावेळी भारतीय लष्कराच्या जवानांसोबत प्रत्यक्ष परिस्थितीवर आधारित विविध सराव आणि युद्धसदृश प्रशिक्षणातून सहभागी जवानांनी संयुक्त कारवाईची कौशल्ये आत्मसात केली..प्रशिक्षणादरम्यान शहरी भागातील दहशतवादविरोधी मोहिमांचे धडे, संशयित ठिकाणांवरील कारवाई, तातडीचा प्रतिसाद, बचाव आणि शोधमोहीम, तसेच तांत्रिक आणि सामरिक कार्यपद्धतीची पडताळणी यांचा सखोल सराव करण्यात आला. वास्तविक परिस्थितीची निर्मिती करून संयुक्त पथकांना विविध आव्हानात्मक प्रसंगांना सामोरे जाण्याचे प्रशिक्षण देण्यात आले. यामुळे कार्यपद्धती, प्रतिसाद यंत्रणा आणि संयुक्त कारवाईची संकल्पना अधिक प्रभावीपणे तपासून पाहता आली. याशिवाय बदलत्या सुरक्षा आव्हानांचा आढावा, आधुनिक दहशतवादी धोके, संवेदनशील आस्थापनांच्या सुरक्षेसाठी आवश्यक उपाययोजना आणि विविध सुरक्षा संस्थांमधील माहितीची देवाणघेवाण याविषयीही प्रशिक्षणार्थींना सखोल मार्गदर्शन करण्यात आले..दलांमधील समन्वय अधिक भक्कमया संयुक्त प्रशिक्षणामुळे भारतीय लष्कर आणि ‘सीआयएसएफ’ यांच्यातील परस्पर समन्वय अधिक बळकट झाला असून, परस्परांतील विश्वास वाढीस लागला आहे. राष्ट्रीय सुरक्षेची उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी लष्करी आणि नागरी दलांमधील अखंडित सहकार्य अत्यंत आवश्यक आहे. उद्भवणाऱ्या धोक्यांना एकत्रित आणि समन्वयातून प्रतिसाद देण्याबाबत समान कार्यपद्धती विकसित करण्यास यातून मदत झाली आहे. भविष्यातील उदयोन्मुख आव्हानांचा प्रभावीपणे सामना करण्यासाठी एकात्मिक क्षमता निर्माण करण्यास भारतीय लष्कर कटिबद्ध असल्याचे यावेळी दक्षिण मुख्यालयातर्फे सांगिण्यात आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.