Glasgow CWG 2026 Army Medals: ग्लासगो राष्ट्रकुल २०२६ मध्ये भारतीय लष्कराची सुवर्णझेप; ३९ पैकी १६ पदके आर्मी स्पोर्ट्स इन्स्टिट्यूटच्या शिलेदारांच्या नावावर

प्रज्वल रामटेकेपुणे : स्कॉटलंडमधील ग्लासगो येथे पार पडलेल्या राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धा २०२६ मध्ये भारतीय लष्कराच्या खेळाडूंनी ऐतिहासिक कामगिरी केली आहे. भारताने जिंकलेल्या एकूण ३९ पदकांपैकी तब्बल १६ पदके (४१ टक्के) एकट्या भारतीय लष्कराच्या खेळाडूंनी पटकावली आहेत. या दैदीप्यमान यशाच्या केंद्रस्थानी पुण्यातील ‘आर्मी स्पोर्ट्स इन्स्टिट्यूट’ (एएसआय) आहे. विशेष म्हणजे देशाच्या बॉक्सिंग मोहिमेतील बहुतांश सुवर्णपदक विजेते खेळाडू ‘एएसआय’मध्ये घडले आहेत..भारतीय लष्कराने २० खेळाडूंचा संघ राष्ट्रकुल स्पर्धेत उतरविला होता. त्यापैकी १६ खेळाडूंनी पदक जिंकत आठ सुवर्ण, सात रौप्य आणि एक कांस्यपदकाची कमाई केली. लष्कराच्या खेळाडूंचा पदक जिंकण्याचा दर तब्बल ८० टक्के राहिला. पुण्यातील आर्मी स्पोर्ट्स इन्स्टिट्यूटची स्थापना २००५ मध्ये भारतीय लष्कराच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पातून झाली. देशभरातील गुणवंत खेळाडू शोधून त्यांना आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे प्रशिक्षण देणे, ही या संस्थेची संकल्पना होती. गेल्या दोन दशकांत या संस्थेने देशातील सर्वोत्तम उच्च कार्यक्षमता (हाय परफॉर्मन्स) क्रीडा केंद्र म्हणून स्वतःची ओळख निर्माण केली आहे. या संस्थेत प्रशिक्षकांबरोबरच क्रीडा विज्ञान, बायोमेकॅनिक्स, स्ट्रेंथ अँड कंडिशनिंग, पोषणतज्ज्ञ, मानसशास्त्रज्ञ, फिजिओथेरपी, पुनर्वसन आणि कामगिरी विश्लेषण अशा सर्व सुविधा एकाच छताखाली उपलब्ध आहेत. त्यामुळे खेळाडूंच्या सर्वांगीण विकासावर भर दिला जातो..बॉक्सिंगमध्ये भारताचे निर्विवाद वर्चस्व...राष्ट्रकुल स्पर्धेत भारतीय बॉक्सिंग संघाने आतापर्यंतची सर्वोत्तम कामगिरी नोंदवत ७ सुवर्ण आणि ३ रौप्य पदके जिंकली. एकाच राष्ट्रकुल स्पर्धेत ७ सुवर्णपदके जिंकणारा भारत हा पहिला देश ठरला आहे. इंग्लंडचा १९३४ मधील ६ सुवर्णपदकांचा सुमारे ९० वर्षांचा विक्रम भारताने मोडीत काढला आहे. या ऐतिहासिक कामगिरीत भारतीय लष्कराच्या खेळाडूंचा सिंहाचा वाटा असून, एकूण १० पदकांपैकी ६ सुवर्ण आणि २ रौप्य पदके लष्कराच्या खेळाडूंनी जिंकली आहेत..अनेक ऐतिहासिक विक्रम नावावर...ज्युदोमधील पहिले सुवर्ण : हवालदार हर्ष याने ६० किलो वजनी गटात राष्ट्रकुल स्पर्धेच्या इतिहासातील भारताचे पहिले सुवर्णपदक पटकावले.उंच उडीत पहिले रौप्य : नायब सुभेदार सर्वेश कुशारे याने उंच उडीत भारताला राष्ट्रकुलमधील पहिलेवहिले रौप्यपदक मिळवून दिले.ॲथलेटिक्समध्ये ‘डबल’ धमाका : नायब सुभेदार गुलवीर सिंग याने १०,००० मीटर धावण्यात रौप्य आणि ५,००० मीटरमध्ये कांस्यपदक जिंकत, राष्ट्रकुल ॲथलेटिक्समध्ये दोन पदके जिंकणारा पहिला भारतीय ठरण्याचा मान मिळवला.पॅरा शॉटपुटमध्ये सुवर्ण व रौप्य : पॅरा शॉटपुटमध्ये सुभेदार सोमन राणा याने सुवर्ण, तर लान्स नायक शुभम जुयाल याने रौप्यपदक पटकावत भारताचे वर्चस्व सिद्ध केले.वेटलिफ्टिंगमध्ये ‘गेम्स रेकॉर्ड’ : हवालदार अजय बाबू याने ७९ किलो वजनी गटात स्नॅच प्रकारात १४९ किलो वजन उचलत ‘गेम्स रेकॉर्ड’ नोंदवला आणि एकूण ३३० किलोसह रौप्यपदक जिंकले.४०० मीटर हर्डल्समध्ये इतिहास : पहिल्यांदाच भारताच्या दोन खेळाडूंनी (सुभेदार संतोष टी. आणि हवालदार यशस) राष्ट्रकुलच्या अंतिम फेरीत धडक मारली..भारतीय सैन्याचे पदकविजेते शिलेदार (एकूण १६ पदके) ८ सुवर्ण, ७ रौप्य, १ कांस्य), सुवर्णपदक विजेते (८) हवालदार हर्ष : ज्युदो (६० किलो)नायब सुभेदार प्रीती : बॉक्सिंग (५४ किलो)नायब सुभेदार जास्मिन : बॉक्सिंग (५७ किलो)हवालदार साक्षी : बॉक्सिंग (५१ किलो)हवालदार अरुंधती : बॉक्सिंग (७० किलो)हवालदार सचिन : बॉक्सिंग (६० किलो)हवालदार अंकुश : बॉक्सिंग (८० किलो)सुभेदार सोमन राणा : पॅरा शॉटपुट.रौप्यपदक विजेते (७) :लेफ्टनंट कर्नल (मानद) नीरज चोप्रा : भालाफेकनायब सुभेदार सर्वेश कुशारे : उंच उडीनायब सुभेदार गुलवीर सिंग : १०,००० मीटर धावणेहवालदार अजय बाबू : वेटलिफ्टिंग (७९ किलो)हवालदार जादुमणी : बॉक्सिंगसुभेदार नरेंद्र : बॉक्सिंग (+९० किलो)लान्स नायक शुभम जुयाल : पॅरा शॉटपुट.कांस्यपदक विजेता (१) :नायब सुभेदार गुलवीर सिंग : ५,००० मीटर धावणे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.