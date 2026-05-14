पुणे

अश्लील कृत्य करणारा अटकेत

पुणे, ता. १४ ः अल्पवयीन मुलासोबत अश्लील कृत्य करणाऱ्या एकाला समर्थ पोलिसांनी अटक केली. त्याच्यावर बालकांचे लैंगिक अत्याचारांपासून प्रतिबंध अधिनियमान्वये (पोक्सो) गुन्हा दाखल करण्यात आला. शुभम अरुण गोरे (वय २३, रा. भवानी पेठ पोलिस वसाहत) असे अटक करण्यात आलेल्याचे नाव आहे. याबाबत मुलाच्या आईने समर्थ पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली. गोरे शनिवारी (ता. ९) बारावर्षीय मुलाला घरात बोलाविले. त्यानंतर त्याने मुलासोबत अश्लील कृत्य केले. या प्रकाराची कोणाला माहिती दिल्यास मारहाण करेल, अशी धमकी त्याने मुलाला दिली. घाबरलेल्या मुलाने या घटनेची माहिती आईला दिली. याप्रकरणी समर्थ पोलिसांनी गोरे याला अटक केली.

