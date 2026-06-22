पुणे

तरुणाला लोखंडी हत्याराने मारहाण

तरुणाला लोखंडी हत्याराने मारहाण
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पुणे, ता. २२ ः भांडणात मध्यस्थी केल्याच्या रागातून एका तरुणाला लोखंडी हत्याराने वार करून गंभीर जखमी केल्याप्रकरणी बावधन पोलिसांनी एकाला अटक केली. न्यायालयाने त्याला २५ जूनपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली. अनुज शिंदे (वय १९) असे कोठडी सुनावण्यात आलेल्याचे नाव आहे. याप्रकरणी एका अल्पवयीन मुलासह आणखी दोघांवर गुन्हा दाखल झाला. याबाबत २५ वर्षीय तरुणाने फिर्याद दिली. रविवारी भुगांव परिसरात ही घटना घडली. आरोपी आणि एका व्यक्तीच्या झालेल्या भांडणात फिर्यादीने मध्यस्थी केली होती. त्याच रागातून आरोपींनी फिर्यादीला लाथाबुक्यांनी मारहाण करून लोखंडी हत्याराने त्याच्या खांद्यावर, पाठीत, डाव्या हातावर, गुडघ्यावर वार करून गंभीर जखमी केले, असे फिर्यादीत नमूद केले आहे. गुन्ह्याचा पुढील तपास करण्यासाठी आरोपीला पोलिस कोठडी द्यावी, असा युक्तिवाद सरकारी वकील अ‍ॅड. भाग्यश्री डागळे-संचेती यांनी केला.

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